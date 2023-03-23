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Где смотреть матч Италия – Англия: 1 тур отбора Евро-2024

23 марта 2023, 21:50

Италия и Англия сыграют в матче 1-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Пять последних очных матчей: две победы Италии, три ничьих.

В последний раз команды встречались 23 сентября 2022 года – итальянцы выиграли со счетом 1:0. Гол забил Джакомо Распадори.

  • Игра состоится в четверг, 23 марта.
  • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
  • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
  • Начало – в 22:45 мск.

Англия – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,60. На выигрыш Италии дают 3,00. На ничью можно поставить за 3,20.

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Трансляции Англия Италия
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