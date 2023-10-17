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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Италия
Англия - Италия: обзор матча 17 октября 2023
Англия
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 8 тур
3 : 1
Завершен
Италия
32'
Г. Кейн (П)
57'
М. Рэшфорд
77'
Г. Кейн
15'
Д. Скамакка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Италия
87'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Беллингем
85'
78'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Берарди
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Филлипс
70'
65'
Желтая карточка
Д. Скальвини
64'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Скамакка
63'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Удогие
63'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Ачерби
Замена
М. Гехи
️️️️
Д. Стоунз
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Беллингем
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
32'
30'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
10'
Желтая карточка
И. Удогие
Желтая карточка
К. Филлипс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛП
14
Калвин Филлипс
ОП
4
Деклан Райс
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Фил Фоден
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛП
16
Бриан Кристанте
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-4-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
14
Филлипс
11
Рэшфорд
4
Райс
10
Беллингем
7
Фоден
9
Кейн
4-1-4-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
3
Скальвини
15
Ачерби
6
Удогие
16
Кристанте
11
Берарди
16
Фраттези
18
Барелла
22
Эль-Шаарави
20
Скамакка
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
14
Филлипс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
14
Филлипс
10
Беллингем
17
Грилиш
17
Грилиш
10
Беллингем
6
Удогие
11
Димарко
11
Димарко
6
Удогие
15
Ачерби
6
Бастони
6
Бастони
15
Ачерби
11
Берарди
10
Распадори
10
Распадори
11
Берарди
20
Скамакка
9
Кен
9
Кен
20
Скамакка
22
Эль-Шаарави
17
Орсолини
17
Орсолини
22
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Англия
Италия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Англия - Италия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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