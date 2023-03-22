В «Торпедо» назвали точные сроки, когда будет объявлен новый главный тренер

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренеа.
«Новый тренер будет объявлен на этой неделе. Что будет со штабом? С каждым будем общаться и примем решение. Мы расстались с Талалаевым без конфликта. Все нормально», — сказал Савин.
- 22 марта «Торпедо» объявило об увольнении Андрея Талалаева.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»