Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту рассказал, сколько денег нужно организации на внедрение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика.

РФС уже потратил 50 миллионов рублей. Еще нужно вложить 200 миллионов. Это деньги на стимулирование болельщиков оформлять документ.

С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID