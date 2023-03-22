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    Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID

    Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту рассказал, сколько денег нужно организации на внедрение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика.

    РФС уже потратил 50 миллионов рублей. Еще нужно вложить 200 миллионов. Это деньги на стимулирование болельщиков оформлять документ.

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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    Источник: «Интерфакс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19197

      Cleaner 13 минут назад

      Чиновники за НАШ счет(200 миллионов рублей) пытаются разрекламировать и впарить НАМ же заведомо ТУХЛЫЙ продукт(Fan ID)!!!...((((((((((((((

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      Рейтинг: +3274

      fakeid 27 минут назад

      "из федерального бюджета официально выделили 773,6 миллиона рублей" ©

      "28 ноября 2021 года после матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» задержали 408 человек из-за масштабного пиротехнического шоу, что в дальнейшем объяснялось неработающими камерами видеонаблюдения. Вслед за этим закон был принят Госдумой в ускоренном порядке и БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ с футбольными клубами, 30 декабря 2021 года он был подписан Путиным."

      дезеувы, в общем.

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      Рейтинг: +19197

      Cleaner 37 минут назад

      Дурдом блин!...((((((((((((((((((((

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