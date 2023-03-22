Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID

Чиновники за НАШ счет(200 миллионов рублей) пытаются разрекламировать и впарить НАМ же заведомо ТУХЛЫЙ продукт(Fan ID)!!!...((((((((((((((
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту рассказал, сколько денег нужно организации на внедрение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика.
РФС уже потратил 50 миллионов рублей. Еще нужно вложить 200 миллионов. Это деньги на стимулирование болельщиков оформлять документ.
- С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID