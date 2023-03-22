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Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID

22 марта 2023, 10:58
7

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту рассказал, сколько денег нужно организации на внедрение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика.

РФС уже потратил 50 миллионов рублей. Еще нужно вложить 200 миллионов. Это деньги на стимулирование болельщиков оформлять документ.

  • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Таврида
1679476536
Одни убытки.
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serglider
1679480384
Правильно! С детским спортом у нас все топ-топ, стадионы везде соответствуют стандартам РПЛ... куда еще тратить деньги как не на Fan ID?
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lipatov32
1679480704
Пилите Шура!!!
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Рыло свина
1679481702
в этом сезоне 50 лямов! а до этого миллиард или больше.
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zigbert
1679483033
Затраты есть а вот отдачи никакой.
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моэм
1679551275
Всего ПЯТЬ миллионов понадобилось бы профессионалам для установки FAN ID ....но этим делом в России занимаются чиновники , которым сначала показалось мало 50 лямов ....думаю и 200 лямов не предел....потом бакланы ( как на Крестовском" ,продолбят крышу помещения , где "делают " FAN ID и потребуется ещё 500 лямов ....а " размявшись" на этой мелочи ,чиновники начнут бить рекорды воровства.....вопрос один ; как остановить этих хапуг ?????
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