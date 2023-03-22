Буффона убедили перейти в «Ювентус» в 2001 году: он собирался в другой топ-клуб

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, что в 2001 году мог перейти не в «Ювентус», а в «Барселону».

«Ювентус» – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать.

Отец и агент убедили меня выбрать «Ювентус». Я собирался перейти в «Барселону», мной также интересовалась «Рома».

Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я никогда не видел в своей жизни», – сказал Буффон.