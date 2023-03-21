В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что РФС готов обсудить возможность введения пауз в матчах российских лиг для игроков-мусульман во время Рамадана.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал Каманцев.