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    В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что РФС готов обсудить возможность введения пауз в матчах российских лиг для игроков-мусульман во время Рамадана.

    «Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал Каманцев.

    • Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца.
    • Профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    21.03.2023 23:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 3 часа назад

      Решили скопировать чужой идиотизм? Раз в АПЛ сидят идиоты, то чем мы хуже, да, Каманцев? Объясню тебе, чудак, чем мы хуже. В Рамадан мусульмане имеют право есть только ночью. А в России в футбол ночью не играют. В отличие от Англии. Кстати, об Англии. В Европе футболисты-мусульмане появились в XIX веке, и никаких проблем с ними за эти 150 лет не было. Если матч игрался в в период Рамадана в темное время суток, они ели кусок хлеба и молились или перед игрой или в перерыве между таймами. И никогда им даже в голову не приходило просить себе дополнительных пауз потому что они мусульмане.

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