В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что РФС готов обсудить возможность введения пауз в матчах российских лиг для игроков-мусульман во время Рамадана.
«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал Каманцев.
- Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца.
- Профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.
Источник: «Р-Спорт»