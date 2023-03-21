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  • В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

21 марта 2023, 23:19
6

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что РФС готов обсудить возможность введения пауз в матчах российских лиг для игроков-мусульман во время Рамадана.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал Каманцев.

  • Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца.
  • Профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Вомбат
1679434180
Решили скопировать чужой идиотизм? Раз в АПЛ сидят идиоты, то чем мы хуже, да, Каманцев? Объясню тебе, чудак, чем мы хуже. В Рамадан мусульмане имеют право есть только ночью. А в России в футбол ночью не играют. В отличие от Англии. Кстати, об Англии. В Европе футболисты-мусульмане появились в XIX веке, и никаких проблем с ними за эти 150 лет не было. Если матч игрался в в период Рамадана в темное время суток, они ели кусок хлеба и молились или перед игрой или в перерыве между таймами. И никогда им даже в голову не приходило просить себе дополнительных пауз потому что они мусульмане.
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Baggio1986
1679461066
Вообще что ли мозги уже кончились??? Дебилы
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Давид59
1679462158
Проблема на ЧМ и ОИ всегда решалась по-другому. Этим спортсменам разрешалось в порядке исключения есть. Потом всё вставало на свои места.
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PAREVG.
1679464395
А давайте еще и по субботам не будем играть, евреям нельзя, у них шабат. А вообще достали толерасты, что-то я не слышал ни о каких паузах в матчах в мусульманских странах.
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Дядя Серёжа
1679469396
"Опять по пятницам пойдут свидания" - бывшим зекам по пятницам никак...
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