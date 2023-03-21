В российских лигах могут появиться паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

Решили скопировать чужой идиотизм? Раз в АПЛ сидят идиоты, то чем мы хуже, да, Каманцев? Объясню тебе, чудак, чем мы хуже. В Рамадан мусульмане имеют право есть только ночью. А в России в футбол ночью не играют. В отличие от Англии. Кстати, об Англии. В Европе футболисты-мусульмане появились в XIX веке, и никаких проблем с ними за эти 150 лет не было. Если матч игрался в в период Рамадана в темное время суток, они ели кусок хлеба и молились или перед игрой или в перерыве между таймами. И никогда им даже в голову не приходило просить себе дополнительных пауз потому что они мусульмане.
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что РФС готов обсудить возможность введения пауз в матчах российских лиг для игроков-мусульман во время Рамадана.
«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал Каманцев.
- Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца.
- Профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.