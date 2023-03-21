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    Газзаев объяснил, почему категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался против перехода РПЛ на систему «весна-осень».

    «Возвращение к системе «весна-осень» – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу. Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре.

    В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.

    Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура плюс 30–35 градусов.

    В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся.

    При системе «весна-осень» – во время чемпионатов мира и Европы – национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».

    При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» – это шаг назад», – сказал Газзаев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.03.2023 21:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17699

      NewLife 3 часа назад

      Хватит уже этого маразма ! В футбол надо играть летом на хороших полях, а не в сугробах и не на катках, климат на большей части нашей территории не позволяет нам попугайничать "как в Европе". Неудачный эксперимент с осень-весна привел к понижению качества нашего футбола, благодаря таким умникам, как Газзаев.

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      Рейтинг: +9751

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Газзаев - да , они коллективные идиоты !
      Им , говоришь плюсы и минусы- а они давайте вернем !

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