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  • Газзаев объяснил, почему категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень»

Газзаев объяснил, почему категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень»

21 марта 2023, 21:02
4

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался против перехода РПЛ на систему «весна-осень».

«Возвращение к системе «весна-осень» – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу. Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре.

В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.

Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура плюс 30–35 градусов.

В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся.

При системе «весна-осень» – во время чемпионатов мира и Европы – национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».

При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» – это шаг назад», – сказал Газзаев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1679430733
Газзаев - да , они коллективные идиоты ! Им , говоришь плюсы и минусы- а они давайте вернем !
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NewLife
1679433124
Хватит уже этого маразма ! В футбол надо играть летом на хороших полях, а не в сугробах и не на катках, климат на большей части нашей территории не позволяет нам попугайничать "как в Европе". Неудачный эксперимент с осень-весна привел к понижению качества нашего футбола, благодаря таким умникам, как Газзаев.
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Давид59
1679463293
Первый раз поддерживаю Газзаева. Ясно, что готовят политическое решение. Хотят показать, что Европа нам не указ. А тем, кто про хорошие поля летом говорит, следовало бы подумать о здоровье игроков. В июле надо отдыхать.
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cska1948
1679463741
"...Играем летом, когда температура плюс 30–35 градусов..." ; "...В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет..." ----------------- Конечно, играть при МИНУС ДЕСЯТЬ на замёрзших полях нам привычней, чем при плюс 30-35.
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