Газзаев объяснил, почему категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался против перехода РПЛ на систему «весна-осень».

«Возвращение к системе «весна-осень» – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу. Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре.

В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.

Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура плюс 30–35 градусов.

В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся.

При системе «весна-осень» – во время чемпионатов мира и Европы – национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».

При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» – это шаг назад», – сказал Газзаев.