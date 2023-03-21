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    Юран назвал причину, по которой Карпин не вызывает Дзюбу в сборную России

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

    «Много полемики было об Артеме Дзюбе. Его давно не вызывали, а он стал забивать. Но у нас есть более молодые нападающие.

    Считаю, что нужно давать шанс с прицелом на будущее. Да, на данном этапе мы изолированы, но все равно мы надеемся, что через 2-3 года допустят в УЕФА. Или, как многие говорят, нужно идти в Азию.

    Я думаю, что нужно держать в голове возраст, чтобы через 2-3 года игрокам сборной было не 36-37 лет, а — 27-28.

    Может быть, с этим прицелом сейчас вызывать игроков в сборную. Нужно над этим работать», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
    • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1308

      Suvorov51 1 час назад

      Все верно и по делу, ну что там делать Рукаку, все, надо работать на Локо, вот теперь его удел, а в сборной надо играть Наболдяну. Тюкавну, Чалову

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      Рейтинг: +610

      эд100 2 часа назад

      Серёга, ты где был, пока все мусолили эту тему? и твой вариант в том числе! приколисты блин...

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