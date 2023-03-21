Юран назвал причину, по которой Карпин не вызывает Дзюбу в сборную России

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

«Много полемики было об Артеме Дзюбе. Его давно не вызывали, а он стал забивать. Но у нас есть более молодые нападающие.

Считаю, что нужно давать шанс с прицелом на будущее. Да, на данном этапе мы изолированы, но все равно мы надеемся, что через 2-3 года допустят в УЕФА. Или, как многие говорят, нужно идти в Азию.

Я думаю, что нужно держать в голове возраст, чтобы через 2-3 года игрокам сборной было не 36-37 лет, а — 27-28.

Может быть, с этим прицелом сейчас вызывать игроков в сборную. Нужно над этим работать», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».