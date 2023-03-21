Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей

Валерий Карпин прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

В начале февраля она сказала: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей».

«Все, что Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать, уже не знаю, сколько детей родила Федуну.

Отвечать ей – неправильно, с моей точки зрения. Ей отвечать нельзя. Она говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой еще не была.

То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей – неправильно. Она про те времена говорит. 10-й, 11-й, 12-й годы.

Пускай Федун выйдет и скажет тогда. Федуну можно было бы что-то ответить. А ей – не нужно и неправильно», – считает Карпин.