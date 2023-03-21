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  • Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей

Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей

21 марта 2023, 00:50
12

Валерий Карпин прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

В начале февраля она сказала: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей».

«Все, что Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать, уже не знаю, сколько детей родила Федуну.

Отвечать ей – неправильно, с моей точки зрения. Ей отвечать нельзя. Она говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой еще не была.

То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей – неправильно. Она про те времена говорит. 10-й, 11-й, 12-й годы.

Пускай Федун выйдет и скажет тогда. Федуну можно было бы что-то ответить. А ей – не нужно и неправильно», – считает Карпин.

  • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
  • Он занимал должности главного тренера и генерального директора клуба.

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Источник: «Фабрика футбола»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (12)
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алдан2014
1679356551
Валера,пожалуй единственный,адекватно ответил Зареме
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mihail200606
1679372360
Эскортница...понимаем))
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eugen-han
1679373875
Он не ответил в том понимании, как кому-то хотелось бы, но выразил очень глубокую мысль, которая заключается в том, что настоящее по отношению к будущему - это всегда прошлое, которое преследует или мучает Зарему. Ведь она по сути озвучила свои хотелки в прошлом, когда в тех условиях и обстоятельствах мыслила именно такими категориями, как то, что всё продается и всё покупается...ничего личного, а только бизнес. Но когда подросла во всех смыслах этого глагола, то стала рассуждать с другой, но уже искажённой точки зрения, которая вступает в конфликт с её предыдущим взглядом на жизнь.
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portero
1679380001
Зарема это озвучка мыслей Федуна, а вот в том что все буржуины мягко скажем скользкие ребятки ..."лжецы" и *****
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Дядя Серёжа
1679383137
То есть понимаешь, кем она была... почему большинство отщипенцев, начинают плевать в свои бывшие кормушки? Зависть? Отсутстствие внимания какого хотелось? Или просто скандальная баба, бабаФедун. Даи плюнь на неё, Валерик
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FanatSerj
1679386141
Красава чётко ответил, как мужик.
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АлексМак
1679398106
мудро
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