Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей

Валерий Карпин прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.
В начале февраля она сказала: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей».
«Все, что Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать, уже не знаю, сколько детей родила Федуну.
Отвечать ей – неправильно, с моей точки зрения. Ей отвечать нельзя. Она говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой еще не была.
То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей – неправильно. Она про те времена говорит. 10-й, 11-й, 12-й годы.
Пускай Федун выйдет и скажет тогда. Федуну можно было бы что-то ответить. А ей – не нужно и неправильно», – считает Карпин.
- Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
- Он занимал должности главного тренера и генерального директора клуба.
Источник: «Фабрика футбола»