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    Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей

    Валерий Карпин прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

    В начале февраля она сказала: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей».

    «Все, что Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать, уже не знаю, сколько детей родила Федуну.

    Отвечать ей – неправильно, с моей точки зрения. Ей отвечать нельзя. Она говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой еще не была.

    То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей – неправильно. Она про те времена говорит. 10-й, 11-й, 12-й годы.

    Пускай Федун выйдет и скажет тогда. Федуну можно было бы что-то ответить. А ей – не нужно и неправильно», – считает Карпин.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
    • Он занимал должности главного тренера и генерального директора клуба.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4894

      алдан2014 1 час назад

      Валера,пожалуй единственный,адекватно ответил Зареме

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      Рейтинг: +5429

      neim > алдан2014 3 минуты назад

      Карпин и адекватно ? Не, не видел ))).
      Вещи не совместимые.

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      Рейтинг: +10

      апрококео 2 часа назад

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      Рейтинг: +3252

      fakeid 2 часа назад

      "То есть понимаешь, кем она была."

      ну и смородская про то же)

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