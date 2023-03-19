Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА – «Зенит»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 19 марта.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Знаешь победителя? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Глебов, Лукин, Ермаков, Щенников, Зайнутдинов, Агапов, Набабкин, Арбузов, Кучаев, Мухин, Карраскаль.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Козлов, Мантуан.

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 3.50
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Зенита» – 2.19

    Прогноз на матч: победа «Зенита», обе забьют – да

    Где смотреть матч ЦСКА – Зенит

    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 9 часов назад

      Да , хороший футбол, помойка посильнее, вот сколько у них смазных выскакивают как черти из табакерки, вот накупили будующих россиян, даааа, все хорошо, но это не выход, надо своих готовить, совсем помойка опустилась, одни смазные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18293

      житель СПб 10 часов назад

      Ужасное состояние поля! Бразильцы немного обалдели от этого в начале игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 10 часов назад

      Думаю что нечейного не будет, Федотов очень хочет поиметь ПОМОЙКУ, он этого не скрывает, да и хочет себя показать в данный момент, но все зависит от игроков, не главного в помойке, а он всю защиту держит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21540

      Persona_non_Grata 11 часов назад

      Я за ничейный результат !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 11 часов назад

      Федотов заменил головной убор,может ЦСКА выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7877

      BarStep 11 часов назад

      А что с Мостовым А.?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      raritet 11 часов назад

      Боюсь, без Барриоса будет напряг. Такое ощущение что спецом сломали мальчишку, а он главный у нас, чтобы там не пели про Малька.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      GM 11 часов назад

      Наконец-то у армейцев все здоровы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4750

      Питерский князь 11 часов назад

      Зенит чемпион!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 11 часов назад

      Русские бразильцы всё сделают красиво-не ссыте пацаны

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11