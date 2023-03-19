ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 19 марта.
- Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Глебов, Лукин, Ермаков, Щенников, Зайнутдинов, Агапов, Набабкин, Арбузов, Кучаев, Мухин, Карраскаль.
Зенит: Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Козлов, Мантуан.
Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 3.50
- Ничья – 3.50
- Победа «Зенита» – 2.19
Прогноз на матч: победа «Зенита», обе забьют – да
Источник: телеграм-канал «Зенита»