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    Вспоминаем все победы «Локомотива» в РПЛ с 0:2: их восемь

    «Локомотив» в 20-м туре РПЛ победил «Краснодар» со счетом 3:2. Москвичи ушли со счета 0:2. Это восьмой такой случай в истории клуба в РПЛ.

    7 июля 2004 года: 4:2 в гостях против «Динамо» при Юрии Семине.

    28 августа 2005: 4:3 в гостях против «Амкара» при Владимире Эштрекове.

    30 июня 2007: 5:2 дома против «Крыльев Советов» при Анатолии Бышовце.

    23 сентября 2007: 4:3 дома против «Спартака» при Бышовце.

    10 сентября 2011: 4:2 дома против «Зенита» при Жозе Коусейру.

    2 ноября 2014: 4:2 дома против «Динамо» при Миодраге Божовиче.

    19 августа 2017: 4:3 в гостях против «Спартака» при Семине.

    Фото: Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 18 часов назад

      23 сентября 2007: 4:3 дома против «Локомотива» при Бышовце.

      Против Спартака)))

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