Вспоминаем все победы «Локомотива» в РПЛ с 0:2: их восемь

«Локомотив» в 20-м туре РПЛ победил «Краснодар» со счетом 3:2. Москвичи ушли со счета 0:2. Это восьмой такой случай в истории клуба в РПЛ.

7 июля 2004 года: 4:2 в гостях против «Динамо» при Юрии Семине.

28 августа 2005: 4:3 в гостях против «Амкара» при Владимире Эштрекове.

30 июня 2007: 5:2 дома против «Крыльев Советов» при Анатолии Бышовце.

23 сентября 2007: 4:3 дома против «Спартака» при Бышовце.

10 сентября 2011: 4:2 дома против «Зенита» при Жозе Коусейру.

2 ноября 2014: 4:2 дома против «Динамо» при Миодраге Божовиче.

19 августа 2017: 4:3 в гостях против «Спартака» при Семине.

Фото: Global Look Press.