Сперцян ответил на вопрос об интересе «Милана»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе «Милана».

— Пишут, что «Милан» интересуется вами. Это правда? С вами общались представители клуба?

— Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим.