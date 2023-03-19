Сперцян ответил на вопрос об интересе «Милана»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе «Милана».
— Пишут, что «Милан» интересуется вами. Это правда? С вами общались представители клуба?
— Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим.
- Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
- Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»