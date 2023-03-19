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    Сперцян ответил на вопрос об интересе «Милана»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе «Милана».

    — Пишут, что «Милан» интересуется вами. Это правда? С вами общались представители клуба?

    — Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим.

    • Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
    • Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    19.03.2023 09:49
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