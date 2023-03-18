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    Тренер сборной Португалии объяснил вызов Роналду на мартовские матчи

    Роберто Мартинес рассказал, почему включил Криштиану Роналду в состав сборной Португалии.

    • Португальцы в марте стартуют в отборе Евро-2024 – они сыграют против Лихтенштейна и Люксембурга.
    • Роналду провел за сборную 196 матчей – это повторение мирового рекорда.
    • В составе «Аль-Насра» форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 9 играх.

    «Роналду – очень целеустремленный футболист. Он способен привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.

    Я не смотрю на возраст», – сказал новый тренер португальской сборной.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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