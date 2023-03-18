Тренер сборной Португалии объяснил вызов Роналду на мартовские матчи

Роберто Мартинес рассказал, почему включил Криштиану Роналду в состав сборной Португалии.

Португальцы в марте стартуют в отборе Евро-2024 – они сыграют против Лихтенштейна и Люксембурга.

Роналду провел за сборную 196 матчей – это повторение мирового рекорда.

В составе «Аль-Насра» форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 9 играх.

«Роналду – очень целеустремленный футболист. Он способен привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.

Я не смотрю на возраст», – сказал новый тренер португальской сборной.