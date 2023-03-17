Португалия объявила состав на матчи отбора Евро: 38-летний Роналду в списке

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на ближайшие игры.

На мартовские матчи против Лихтенштейна и Люксембурга вызван 38-летний Криштиану Роналду.

Фото: твиттер сборной Португалии

Нападающий не потерял место в сборной, несмотря на переход в саудовский «Аль-Наср».