Португалия объявила состав на матчи отбора Евро: 38-летний Роналду в списке

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на ближайшие игры.
На мартовские матчи против Лихтенштейна и Люксембурга вызван 38-летний Криштиану Роналду.
Фото: твиттер сборной Португалии
Нападающий не потерял место в сборной, несмотря на переход в саудовский «Аль-Наср».
- Португальцы 23 марта стартуют в отборе Евро-2024.
- Роналду провел за сборную 196 матчей – это повторение мирового рекорда.
- В составе «Аль-Насра» форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 9 играх.
Источник: сайт Федерации футбола Португалии