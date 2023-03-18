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    Аршавин объяснил падение интереса к сборной России

    Андрей Аршавин рассказал, почему сборная России стала менее интересна болельщикам.

    – Насколько вообще сейчас важна сборная?

    – Понятно, что интереса все равно меньше, потому что команда нигде не участвует. Это естественно.

    Все хотят официальных матчей. Чем дольше будет нынешняя ситуация продолжаться, тем сильнее будет падать интерес.

    • Россию отстранили в конце февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная провела только 3 товарищеских матча против соперников из Азии.
    • В марте у команды будут контрольные встречи с Ираном и Ираком.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +966

      SLADE2019 2 часа назад

      И кому это интересно, без Аршавина было непонятно?

      0
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      Рейтинг: +17943

      paracetamol 3 часа назад

      А потому, что там одни свини!

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      Рейтинг: +18

      baggio80 3 часа назад

      Скажем так что наши депутаты сделали ли все чтоб и чемпионат стал не кому неинтересен не только сборная наш футбол стал унылым говнищем

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