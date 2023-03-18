Аршавин объяснил падение интереса к сборной России

Андрей Аршавин рассказал, почему сборная России стала менее интересна болельщикам.
– Насколько вообще сейчас важна сборная?
– Понятно, что интереса все равно меньше, потому что команда нигде не участвует. Это естественно.
Все хотят официальных матчей. Чем дольше будет нынешняя ситуация продолжаться, тем сильнее будет падать интерес.
- Россию отстранили в конце февраля 2022 года.
- С тех пор сборная провела только 3 товарищеских матча против соперников из Азии.
- В марте у команды будут контрольные встречи с Ираном и Ираком.
Источник: «Матч ТВ»