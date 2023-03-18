Аршавин объяснил падение интереса к сборной России

Андрей Аршавин рассказал, почему сборная России стала менее интересна болельщикам.

– Насколько вообще сейчас важна сборная?

– Понятно, что интереса все равно меньше, потому что команда нигде не участвует. Это естественно.

Все хотят официальных матчей. Чем дольше будет нынешняя ситуация продолжаться, тем сильнее будет падать интерес.