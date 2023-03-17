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    Кавазашвили дал рецепт, как избавить РПЛ от судейских ошибок

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмутился работой судей в России.

    «Сколько можно так ошибаться, я не понимаю. У нас так получается, что никто и ни за что не отвечает. Вот Евгений Кукуляк ошибся и самое интересное, что никакую ответственность он не понесет. Эти отстранения ничего не дают, нас всех водят за нос.

    Он просто поедет работать в ФНЛ, а потом вернется судить в РПЛ. Судей нужно снимать на год или же два, чтобы они четко понимали: все серьезно. Тогда бы они таких ошибок не допускали. В России очень плохо судят, это факт», – сказал Кавазашвили.

    • Кукуляк за ошибку в кубковом матче «Зенит»«Динамо» отстранен на неопределенный срок.
    • В предыдущем туре РПЛ было два дебютанта-судьи: Сергей Чебан и Артур Федоров.
    • В ближайшем 20-м туре дебютирует волгоградец Рафаэль Шафеев.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    17.03.2023 23:28
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