Кавазашвили дал рецепт, как избавить РПЛ от судейских ошибок

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмутился работой судей в России.
«Сколько можно так ошибаться, я не понимаю. У нас так получается, что никто и ни за что не отвечает. Вот Евгений Кукуляк ошибся и самое интересное, что никакую ответственность он не понесет. Эти отстранения ничего не дают, нас всех водят за нос.
Он просто поедет работать в ФНЛ, а потом вернется судить в РПЛ. Судей нужно снимать на год или же два, чтобы они четко понимали: все серьезно. Тогда бы они таких ошибок не допускали. В России очень плохо судят, это факт», – сказал Кавазашвили.
- Кукуляк за ошибку в кубковом матче «Зенит» – «Динамо» отстранен на неопределенный срок.
- В предыдущем туре РПЛ было два дебютанта-судьи: Сергей Чебан и Артур Федоров.
- В ближайшем 20-м туре дебютирует волгоградец Рафаэль Шафеев.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»