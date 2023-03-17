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    Месси хочет зарабатывать в «ПСЖ» на уровне Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси добивается повышения зарплаты.

    Стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в конце июня 2023 года.

    Аргентинец хочет зарабатывать на уровне Килиана Мбаппе, однако в клубе не готовы выполнять любые его требования.

    Более того, не все члены правления «ПСЖ» хотят сохранять Месси в составе на следующий сезон.

    За ситуацией внимательно следит «Интер Майами», который рассчитывает при поддержке МЛС подписать 35-летнего форварда ближайшим летом.

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    Источник: RMC Sport

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    17.03.2023 15:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +55038

      MaxRnD 6 часов назад

      Не по Сеньке шапка уже ...

      4
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      Рейтинг: +3682

      anatolich72 7 часов назад

      Француз это перспективы, меська уже шлак. 37лет кому он нужен.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67562

      portero 7 часов назад

      ПСЖ - клуб жадных и завистников, про игру уже они забыли....
      Главное бабосов больше....

      2
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 8 часов назад

      А играть на уровне Мбаппе он не хочет?)

      3
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      Рейтинг: +81

      Koni_Best_1 > Maxi_7 7 часов назад

      Да тут дело не в игре, имя...на его имени ПСЖ зарабатывает хорошие бабки, а после ЧМ, когда на него надели корону начали зарабатывать еще больше, от этого и требует больше ЗП.
      Месси, Роналду это уже не футболисты, а бренды, от них нужна не игра, а сам факт присутствия.

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      Рейтинг: +67562

      portero > Koni_Best_1 7 часов назад

      Ну так то деньги за рекламу должны быть, а не зарплата за появление на поле....

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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 > Koni_Best_1 7 часов назад

      Очень сомневаюсь, что при таких денежных вливаниях от шейхов в клуб для них важна именно прибыль. Псж для шейхов это в первую очередь элемент статуса, дорогая игрушка.
      Так что Месси покупали в первую очередь для того, чтобы он выиграл для них Лигу Чемпионов, а он этого не может сделать уже 2 года к ряду в этой команде и 8 лет вообще.
      Так что я думаю, что очень многие в руководстве псж сейчас думают а нужен вообще этот Месси в команде с такой самоотдачей... когда видно, что ему абсолютно до лампочки эта команда...
      Вполне вероятно, что летом его и вовсе пнут из команды, не говоря уже о том, чтобы повышать ему зп...

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