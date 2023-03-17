Месси хочет зарабатывать в «ПСЖ» на уровне Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси добивается повышения зарплаты.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в конце июня 2023 года.

Аргентинец хочет зарабатывать на уровне Килиана Мбаппе, однако в клубе не готовы выполнять любые его требования.

Более того, не все члены правления «ПСЖ» хотят сохранять Месси в составе на следующий сезон.

За ситуацией внимательно следит «Интер Майами», который рассчитывает при поддержке МЛС подписать 35-летнего форварда ближайшим летом.