Костомарову сменили схему лечения, но риск ампутации руки остается

Врачи выбрали альтернативный вариант лечения Романа Костомарова.

О применении другой схемы терапии сообщили «Известия».

«Пока врачи ничего не делают с зараженной рукой фигуриста. В том случае если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение, то на ней будут «чистить» небольшие участки.

Однако, если же стабильности в крови не будет, руку придется ампутировать. В настоящее время стабильность есть», – рассказал источник.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

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