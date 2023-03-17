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    Костомарову сменили схему лечения, но риск ампутации руки остается

    Врачи выбрали альтернативный вариант лечения Романа Костомарова.

    О применении другой схемы терапии сообщили «Известия».

    «Пока врачи ничего не делают с зараженной рукой фигуриста. В том случае если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение, то на ней будут «чистить» небольшие участки.

    Однако, если же стабильности в крови не будет, руку придется ампутировать. В настоящее время стабильность есть», – рассказал источник.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

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    Источник: «Известия»

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    17.03.2023 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      eugen-han 8 часов назад

      Уже и не знаешь, что лучше, сразу отрезать голову или по частям всё тело, начиная с конечностей?(!)

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