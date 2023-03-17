Костомарову сменили схему лечения, но риск ампутации руки остается

Врачи выбрали альтернативный вариант лечения Романа Костомарова.
О применении другой схемы терапии сообщили «Известия».
«Пока врачи ничего не делают с зараженной рукой фигуриста. В том случае если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение, то на ней будут «чистить» небольшие участки.
Однако, если же стабильности в крови не будет, руку придется ампутировать. В настоящее время стабильность есть», – рассказал источник.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: «Известия»