«Сняли с ИВЛ, похудел до 50 кг, начал разговаривать»: новые данные о состоянии Костомарова

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.

«Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», – сообщил источник.

При этом есть опасения насчет веса бывшего спортсмена – он похудел до 50 килограммов при росте 182 сантиметра.