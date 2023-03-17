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    «Сняли с ИВЛ, похудел до 50 кг, начал разговаривать»: новые данные о состоянии Костомарова

    Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.

    «Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», – сообщил источник.

    При этом есть опасения насчет веса бывшего спортсмена – он похудел до 50 килограммов при росте 182 сантиметра.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Также ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Источник: Starhit

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6040

      GoldPlayFIFARus9 7 часов назад

      Коротко о том, почему известные люди ездят лечиться зарубеж.

      Не потому что там лучше медицина. Она там ровно такая же, просто потому, что богатые люди не лечатся в тех местах, где лечитесь вы. В России огромное число и государственных и частных клиник, где самое современное оборудование и врачи с мировым именем.

      А причина.... фигурист Костомаров, которому отрезают части тела. Точнее то, что вся страна следит за личным горем Романа и его семьи, досконально зная, что там происходит, в каком порядке, и с какими прогнозами.

      Вот ровно за такое. Когда в стране с нормальной юстицией за такое бы впиндюлили иск на пару миллиардов непосредственно медицинскому учреждению за несохранность врачебной тайны, и без всякого сомнения этот иск был бы выигр

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      Рейтинг: +356

      eugen-han > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Ты что, серьезно в это веришь? Мне тебя жаль, потому что являешься жертвой неправдивой информации, т.е. одурманен ложью. Запомни, чтобы вспомнить мои слова: вся эта ложь про Костомарова чья-то игра, но для каких целей,- пока не пойму.

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