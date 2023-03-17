«Сняли с ИВЛ, похудел до 50 кг, начал разговаривать»: новые данные о состоянии Костомарова

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.
«Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», – сообщил источник.
При этом есть опасения насчет веса бывшего спортсмена – он похудел до 50 килограммов при росте 182 сантиметра.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Также ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Starhit