«Сняли с ИВЛ, похудел до 50 кг, начал разговаривать»: новые данные о состоянии Костомарова

Коротко о том, почему известные люди ездят лечиться зарубеж.
Не потому что там лучше медицина. Она там ровно такая же, просто потому, что богатые люди не лечатся в тех местах, где лечитесь вы. В России огромное число и государственных и частных клиник, где самое современное оборудование и врачи с мировым именем.
А причина.... фигурист Костомаров, которому отрезают части тела. Точнее то, что вся страна следит за личным горем Романа и его семьи, досконально зная, что там происходит, в каком порядке, и с какими прогнозами.
Вот ровно за такое. Когда в стране с нормальной юстицией за такое бы впиндюлили иск на пару миллиардов непосредственно медицинскому учреждению за несохранность врачебной тайны, и без всякого сомнения этот иск был бы выигр
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.
«Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», – сообщил источник.
При этом есть опасения насчет веса бывшего спортсмена – он похудел до 50 килограммов при росте 182 сантиметра.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Также ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.