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    Черчесов заявил, что «Ференцварош» войдет в топ-16 лучших клубов Европы в следующем году

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от «Байера» с общим счетом 0:4.

    «Мы должны гордиться дорогой, пройденной с командой. Это была наша 16-я международная игра в сезоне. Это долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо. Наши болельщики в очередной раз показали, что они лучшие в Европе.

    Мы должны проанализировать то, что произошло, и в будущем мы должны сделать следующий шаг, цель и моя работа заключались бы в том, чтобы в следующем году выйти в топ-16, но не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов.

    В продолжении нам предстоит на 100 процентов сконцентрироваться на чемпионате Венгрии», — сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» проиграл «Байеру» в ответном матче со счетом 0:2.
    • Это третье поражение подряд «Ференцвароша» во всех турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2023 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1467

      Fialet 12 часов назад

      Остапа понесло...

      0
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      Рейтинг: +1014

      г.Онега 13 часов назад

      типа думает выйти с группы лиги чемпа в плей-оф))0 какой наивный лысик

      1
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      Рейтинг: +3178

      fakeid > г.Онега 13 часов назад

      апоэл же смог.

      0
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      Рейтинг: +1014

      г.Онега > fakeid 12 часов назад

      ну тут что бы выйти надо чтобы все звезды зашли )

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      Рейтинг: +2485

      serglider > г.Онега 10 часов назад

      Овцевод хочет еще год, что бы венгры платили ему бабки))) Надо навешать лапшу на уши руководству, авось поверят в его бредни и не выпнут из команды в этом году.

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      Рейтинг: +18195

      ilichkadr 13 часов назад

      В следующем году чабану дадут пинка под зад.

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