Черчесов заявил, что «Ференцварош» войдет в топ-16 лучших клубов Европы в следующем году

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от «Байера» с общим счетом 0:4.

«Мы должны гордиться дорогой, пройденной с командой. Это была наша 16-я международная игра в сезоне. Это долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо. Наши болельщики в очередной раз показали, что они лучшие в Европе.

Мы должны проанализировать то, что произошло, и в будущем мы должны сделать следующий шаг, цель и моя работа заключались бы в том, чтобы в следующем году выйти в топ-16, но не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов.

В продолжении нам предстоит на 100 процентов сконцентрироваться на чемпионате Венгрии», — сказал Черчесов.