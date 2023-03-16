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    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с «Пари НН».

    • Ростовчане добыли минимальную победу в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • Единственный гол был забит на 82-й минуте.
    • Весь список полуфиналистов этой сетки турнира можно посмотреть здесь.

    «За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол.

    Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. Доволен именно игрой, как выходили и выходим из обороны.

    Мы держали в уме игру с «Химками» и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.03.2023 21:26
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