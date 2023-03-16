Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с «Пари НН».

Ростовчане добыли минимальную победу в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Единственный гол был забит на 82-й минуте.

Весь список полуфиналистов этой сетки турнира можно посмотреть здесь.

«За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол.

Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. Доволен именно игрой, как выходили и выходим из обороны.

Мы держали в уме игру с «Химками» и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть», – сказал Карпин.