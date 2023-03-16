Губерниев отреагировал на предложение Заремы уводить команды с поля из-за судейства

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

«Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увeл команду. Но я не думаю, что так далеко зайдeт.

В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.

Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а ещe и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.

Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жeстко.

Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чeм проблема то? Можно ещe дальше пойти после руководства РПЛ. Кто у нас там в руководстве? Ждeм сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать.

Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер ты в ответе за всe!» – сказал Губерниев.