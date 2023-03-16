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    Губерниев отреагировал на предложение Заремы уводить команды с поля из-за судейства

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

    «Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увeл команду. Но я не думаю, что так далеко зайдeт.

    В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.

    Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а ещe и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.

    Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жeстко.

    Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чeм проблема то? Можно ещe дальше пойти после руководства РПЛ. Кто у нас там в руководстве? Ждeм сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать.

    Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер ты в ответе за всe!» – сказал Губерниев.

    • Сегодня РФС отстранил судей Анатолия Жабченко и Евгения Кукуляка.
    • Первый допустил ошибку против «Спартака» в кубковом матче, второй – в пользу «Зенита».

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    Источник: Metaratings

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    16.03.2023 19:19
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2480

      serglider 10 часов назад

      Федуну пора завязывать постить посты под ником Заремы))) Это же он грозился снять Спартач с розыгрыша из-за судейства.

      0
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      Рейтинг: +462

      gennadiy 11 часов назад

      Конечно нужно уводить,давно пора.Толька воля и нужна для этого.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Ниф-Ниф 12 часов назад

      Вот с Заремы хороший глава РФС выйдет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11529

      alex1951 12 часов назад

      О....Губа ожила.....Щас жизнь забурлит....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67544

      portero 12 часов назад

      Бабник подмахнул Зареме, в надежде....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      порт 13 часов назад

      А когда кб переедут в Турцию? Народ задолбался ждать.

      3
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      Рейтинг: +570

      эд100 > порт 12 часов назад

      ты только из комы вышел? крути пропеллер до родных мусорных баков, зарядись местным ароматом, потом будешь лесть в чужие разговоры...

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      Рейтинг: +11420

      "supermax" > эд100 12 часов назад

      из синей комы...ахах

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      Рейтинг: +5252

      Каратель > порт 11 часов назад

      а почему ты решил что питер это весь народ?

      3
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      Рейтинг: +6328

      порт > эд100 11 часов назад

      Милая девочка, не хами.

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      Рейтинг: +2739

      a_who > порт 11 часов назад

      только ваш "немытый" народ мечтает

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