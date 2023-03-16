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  • Губерниев отреагировал на предложение Заремы уводить команды с поля из-за судейства

Губерниев отреагировал на предложение Заремы уводить команды с поля из-за судейства

16 марта 2023, 19:19
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

«Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увeл команду. Но я не думаю, что так далеко зайдeт.

В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.

Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а ещe и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.

Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жeстко.

Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чeм проблема то? Можно ещe дальше пойти после руководства РПЛ. Кто у нас там в руководстве? Ждeм сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать.

Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер ты в ответе за всe!» – сказал Губерниев.

  • Сегодня РФС отстранил судей Анатолия Жабченко и Евгения Кукуляка.
  • Первый допустил ошибку против «Спартака» в кубковом матче, второй – в пользу «Зенита».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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порт
1678984036
А когда кб переедут в Турцию? Народ задолбался ждать.
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portero
1678985595
Бабник подмахнул Зареме, в надежде....
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alex1951
1678985836
О....Губа ожила.....Щас жизнь забурлит....
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Ниф-Ниф
1678986271
Вот с Заремы хороший глава РФС выйдет.
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gennadiy
1678989820
Конечно нужно уводить,давно пора.Толька воля и нужна для этого.
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serglider
1678992545
Федуну пора завязывать постить посты под ником Заремы))) Это же он грозился снять Спартач с розыгрыша из-за судейства.
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cska1948
1679039455
Кто не в курсе поясню. В матче, ЦСКА - Спартак, который решал кто станет чемпионом армейцы забросили шайбу, но судьи её не засчитали сказав,что время периода истекло, и, якобы, время берётся по контрольному секундомеру, хотя на табло до конца периода оставалась толи ОДНА, толи ДВЕ секунды. Тарасов увёл команду с поля и матч прервался минут на СОРОК! Но чем всё закончилось? А тем, что если чиновники от спорта захотели сделать Спартак чемпионом, то даже присутствие на матче Брежнева, болеющего за ЦСКА, их не остановило. Матч был продолжен, но армейскую шайбу так и не засчитали. Это я к тому, что предложение Заремы уводить команды с поля ни к чему не приведёт, т.к. в нашей стране чиновников НЕ победить.
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BVG4
1679062249
Дурак-дураком! Пытается для бочек разных размеров быть затычкой! Но как же постыдно неумело и похабно! Все бы зауважали, если бы про весло что-нибудь путное рассказал, а так.....
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