Смородская назвала страну с худшим судейством в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала российских арбитров.

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим — РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе», – сказала Смородская.