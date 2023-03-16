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    Смородская назвала страну с худшим судейством в Европе

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала российских арбитров.

    «Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим — РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе», – сказала Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локо» с 2010 по 2016 год.
    • При ней команда брала Кубок России.
    • Сейчас Смородская занимается бизнес-консультированием.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    16.03.2023 13:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +380

      Ниф-Ниф 17 часов назад

      Редкий случай, когда Смородская права!

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      Рейтинг: +6093

      Enter2006 17 часов назад

      И не только в судебной системе футбола и вообще спорта, увы...

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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Enter2006 10 часов назад

      Футбол не может существовать отдельно, а страна отдельно... Думаю проблемы не только в спорте (((

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      Рейтинг: +7555

      серега кашин 18 часов назад

      Вот сдесь она права на всё 100

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