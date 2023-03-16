«Реал» красиво ответил «Ливерпулю», включив You’ll Never Walk Alone вместо собственного гимна. Что стоит за этим жестом?

«Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, победив в обоих матчах 1/8 финала.

В Мадриде действующий триумфатор турнира выиграл 1:0 благодаря голу Карима Бензема.

Однако забитый мяч француза был не единственным значимым событием на «Сантьяго Бернабеу».

После финального свистка «Реал» традиционно запускает на стадионе собственный гимн, однако вчера сделал исключение.

Когда матч закончился, на «Бернабеу» включили You’ll Never Walk Alone – гимн «Ливерпуля».

Marca объяснила, что это ответ «Реала» на жест мерсисайдцев перед первой встречей.

В преддверии той игры умер почетный президент мадридского клуба Амансио. После минуты молчания, с которой начался матч на «Энфилде», легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».

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Фото: Global Look Press