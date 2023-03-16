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    Клопп оценил решение «Реала» включить You’ll Never Walk Alone вместо своего гимна после победы над «Ливерпулем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о произошедшем после матча с «Реалом» (0:1).

    • Мадридцы включили You’ll Never Walk Alone вместо собственного гимна.
    • Это ответ «Реала» на жест «Ливерпуля» перед 1-й игрой.
    • Тогда мерсисайдцы почтили память Амансио – почетного президента испанского клуба.

    «Мне рассказали об этом после матча. Это действительно хороший жест. У нас большие клубы, и мы довольно часто встречаемся на международном уровне.

    Я думаю, очевидно, что мы очень уважаем друг друга, и кто бы это ни сделал, это действительно хороший жест», – заявил Клопп.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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