Клопп оценил решение «Реала» включить You’ll Never Walk Alone вместо своего гимна после победы над «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о произошедшем после матча с «Реалом» (0:1).

Мадридцы включили You’ll Never Walk Alone вместо собственного гимна.

Это ответ «Реала» на жест «Ливерпуля» перед 1-й игрой.

Тогда мерсисайдцы почтили память Амансио – почетного президента испанского клуба.

«Мне рассказали об этом после матча. Это действительно хороший жест. У нас большие клубы, и мы довольно часто встречаемся на международном уровне.

Я думаю, очевидно, что мы очень уважаем друг друга, и кто бы это ни сделал, это действительно хороший жест», – заявил Клопп.