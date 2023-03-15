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    Какой вы футболист?

    Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды во втором тайме.

    «Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки. Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей всe по-разному», – сказал Семак.

    • Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 23:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8103

      nik55 12 минут назад

      физрук----учи правила футбола

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      Рейтинг: +745

      Азбука 1 час назад

      Был достаточный контакт на Бакаеве в штрафной Динамо или недостаточный? "У всех судей всe по-разному". Однако местное общество больше интересуют контакты в штрафной Зенита.

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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 1 час назад

      Семак, на следующий год все "моменты доработаешь". Если тебя после этого вылета из Кубка раньше не уволят...

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      Рейтинг: +745

      Азбука > Cleaner 1 час назад

      А за что увольнять? Весь сезон в кубке Зенит не блистал и явно показывал вторичность этого турнира для клуба. Да и вчера Зенит не собрал на игру всё что мог из состава. Полагаю после 3 дисквалификаций Семаку стало понятно, что заменить выбывших полноценно не кем и на кубок тратить силы и перенапрягаться не стоит.

      0
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      Рейтинг: +456

      gennadiy 3 часа назад

      Да, жаль что у такого города такая погрязшая в грязи команда, а судью этого на фронт нужно отправить,там порядочности сразу научат.

      2
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      Рейтинг: +2334

      моэм 3 часа назад

      Жаль , но в Питере Богданыч превратился из нормального мужика в полное говно ....ещё больше жаль что и от самого Питера стало попахивать говном.....теперь из за таких людей , людей из газпрома , Питер , носивший при СССР звание " культурная столица " стал вызывать чувство рвотного рефлекса ....может потому что Питер больше соответствует названию фильма " Бандитский Петербург " ?...только Антибиотик не умер , а работает чиновником.

      4
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      Рейтинг: +5919

      Павелий > моэм 2 часа назад

      Да, именно. Капитан армейцев футболист Сергей Семак стал тренеришкой-тряпкой Серёжей у **** имени Миллера.

      1
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      Рейтинг: +5245

      Каратель 4 часа назад

      вот так вот,попав в гнилое болото люди из Богданыча становятся сырожой симачком

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 12 часов назад

      Сегожа, не надо лукавить, ведь все понятно, что все судби у вас прикуплины в России это известно всем

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      Рейтинг: +28

      газмяс пол-зав 13 часов назад

      Пи#до#рас!

      1
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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 13 часов назад

      Всё проще: если контакт был в штрафной Зенита, то он недостаточный, если в штрафной его конкурентов, то это - пенальти.

      7
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      Рейтинг: +5919

      Павелий > Нуф-Нуф 11 часов назад

      Не совсем так. Если пенальти в штрафной ИЛИ ВБЛИЗИ штрафной конкурентов - то это однозначно пенальти.

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      Рейтинг: +7930

      FanatSerj 13 часов назад

      Зенит и так сильнее, но когда у него не получается и его тащат за уши судейством реально плюнуть хочется на этот цирк. Хорошо что футбольный Бог в этот вечер решил этот футбол не очень высокого уровня посмотреть и рассудить справедливо ))

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      Рейтинг: +5919

      Павелий > FanatSerj 11 часов назад

      Где он сильнее?

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      Рейтинг: +7930

      FanatSerj > Павелий 3 часа назад

      Бразильцами они сильнее, легионерами, причем на голову.

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