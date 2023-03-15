Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

15 марта 2023, 23:15
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды во втором тайме.

«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки. Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей всe по-разному», – сказал Семак.

  • Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

Еще по теме:
«Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка 9
Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России 3
«Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо» 12
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нуф-Нуф
1678911836
Всё проще: если контакт был в штрафной Зенита, то он недостаточный, если в штрафной его конкурентов, то это - пенальти.
Ответить
FanatSerj
1678911836
Зенит и так сильнее, но когда у него не получается и его тащат за уши судейством реально плюнуть хочется на этот цирк. Хорошо что футбольный Бог в этот вечер решил этот футбол не очень высокого уровня посмотреть и рассудить справедливо ))
Ответить
газмяс пол-зав
1678912117
Пи#до#рас!
Ответить
Каратель помойников
1678943934
вот так вот,попав в гнилое болото люди из Богданыча становятся сырожой симачком
Ответить
моэм
1678946633
Жаль , но в Питере Богданыч превратился из нормального мужика в полное говно ....ещё больше жаль что и от самого Питера стало попахивать говном.....теперь из за таких людей , людей из газпрома , Питер , носивший при СССР звание " культурная столица " стал вызывать чувство рвотного рефлекса ....может потому что Питер больше соответствует названию фильма " Бандитский Петербург " ?...только Антибиотик не умер , а работает чиновником.
Ответить
gennadiy
1678948197
Да, жаль что у такого города такая погрязшая в грязи команда, а судью этого на фронт нужно отправить,там порядочности сразу научат.
Ответить
Азбука
1678956705
Был достаточный контакт на Бакаеве в штрафной Динамо или недостаточный? "У всех судей всe по-разному". Однако местное общество больше интересуют контакты в штрафной Зенита.
Ответить
nik55
1678960119
физрук----учи правила футбола
Ответить
NewLife
1678964888
Правильно ! Чтобы определить достаточность контакта, надо снабдить судей динамометрами, но боюсь, они будут подкручены, как и весь фальшак вокруг синита).
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+