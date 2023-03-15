Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча с «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды во втором тайме.
«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки. Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей всe по-разному», – сказал Семак.
- Матч в поле судил калужанин Евгений Кукуляк.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
Источник: «Чемпионат»