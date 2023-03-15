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Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

15 марта 2023, 22:49
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил кубковый матч против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

Действительно в концовке игре оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал Семак.

  • «Динамо» продолжает борьбу за трофей в год своего 100-летия.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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вальтер79
1678910342
идиот сыроед тебе мозги бы освежить мастер замен
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ScarlettOgusania
1678914842
Достойное поражение!)))
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Plyash
1678916443
Похоже,парней талантливых из американии(южной)ещё не всех собрали... А может быть,кухню сменить,это тоже важно.Без всяких там аналогий фруктовых?
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paracetamol
1678917146
Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России: нахр он нужен этот кубок с идиотским регламентом, пусть подавятся!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1678933253
Не полный контакт, а на пол "шишечки".
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ароба
1678941736
Кубок России идиотским регламент
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Каратель помойников
1678944062
это сырожа наказание за гниль
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Ziklop
1678949779
Семак показал себя как никчемный тренер в очередной раз!
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Азбука
1678956028
После 3 дисквалификаций у Зенита просто не было достаточно квалифицированных игроков для уверенной борьбы за кубок, а упустить главную цель сезона победу в чемпионате эта нагрузка могла очень поспособствовать. Отсюда и состав, где дали отдохнуть Кержакову и Мостовому, а также новичок вратарь и впервые в стартовом составе Бакаев и Мантуан. Дебют пары центральных дефов можно даже засчитать как удовлетворительным. Однако слишком "экспериментальный" состав показывал, что данная игра не тот случай, когда "все наверх". Вылетать от Волги было бы уж очень не прилично, а так ничейка с финалистом прошлого кубка и поражение по пенальти, что, как известно, лотерея. Можно пожалеть только Васютина, которого по всему мы видели первый и последний раз.
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NewLife
1678965404
Сыграли в свою силу. Поскольку на поле не было е.Барриоса, то не было достаточно симуляций, так как такой талант не заменить.
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