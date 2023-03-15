Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил кубковый матч против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

Действительно в концовке игре оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал Семак.