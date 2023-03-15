Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил кубковый матч против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).

    «Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

    Действительно в концовке игре оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал Семак.

    • «Динамо» продолжает борьбу за трофей в год своего 100-летия.

    Новости по теме
    «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»: Зарема – об игре «Зенит» – «Динамо» 8
    «Видна трясучка судей»: Ловчев – о работе арбитров в матчах «Зенита» 2
    Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +745

      Азбука 1 час назад

      После 3 дисквалификаций у Зенита просто не было достаточно квалифицированных игроков для уверенной борьбы за кубок, а упустить главную цель сезона победу в чемпионате эта нагрузка могла очень поспособствовать. Отсюда и состав, где дали отдохнуть Кержакову и Мостовому, а также новичок вратарь и впервые в стартовом составе Бакаев и Мантуан. Дебют пары центральных дефов можно даже засчитать как удовлетворительным. Однако слишком "экспериментальный" состав показывал, что данная игра не тот случай, когда "все наверх". Вылетать от Волги было бы уж очень не прилично, а так ничейка с финалистом прошлого кубка и поражение по пенальти, что, как известно, лотерея. Можно пожалеть только Васютина, которого по всему мы видели первый и последний раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3925

      Ziklop 3 часа назад

      Семак показал себя как никчемный тренер в очередной раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5245

      Каратель 4 часа назад

      это сырожа наказание за гниль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ароба 5 часов назад

      Кубок России идиотским регламент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      Не полный контакт, а на пол "шишечки".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17919

      paracetamol 12 часов назад

      Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России: нахр он нужен этот кубок с идиотским регламентом, пусть подавятся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14480

      playsh 12 часов назад

      Похоже,парней талантливых из американии(южной)ещё не всех собрали...
      А может быть,кухню сменить,это тоже важно.Без всяких там аналогий фруктовых?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      Достойное поражение!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1484

      вальтер79 14 часов назад

      идиот сыроед тебе мозги бы освежить мастер замен

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11