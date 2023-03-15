Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

После 3 дисквалификаций у Зенита просто не было достаточно квалифицированных игроков для уверенной борьбы за кубок, а упустить главную цель сезона победу в чемпионате эта нагрузка могла очень поспособствовать. Отсюда и состав, где дали отдохнуть Кержакову и Мостовому, а также новичок вратарь и впервые в стартовом составе Бакаев и Мантуан. Дебют пары центральных дефов можно даже засчитать как удовлетворительным. Однако слишком "экспериментальный" состав показывал, что данная игра не тот случай, когда "все наверх". Вылетать от Волги было бы уж очень не прилично, а так ничейка с финалистом прошлого кубка и поражение по пенальти, что, как известно, лотерея. Можно пожалеть только Васютина, которого по всему мы видели первый и последний раз.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил кубковый матч против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).
«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.
Действительно в концовке игре оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал Семак.
- «Динамо» продолжает борьбу за трофей в год своего 100-летия.