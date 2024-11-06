Канчельскис объяснил успехи Дзюбы в «Акроне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба играет с большой мотивацией.

«Скромный клуб – не всегда плохое решение для статусного игрока. В «Акроне» Дзюба чувствует, что он первый выбор в линию нападения – это придает ему уверенности. В тольяттинском клубе у Дзюбы, что называется, поперло. Он поймал кураж и играет с большой мотивацией», – сказал Канчельскис.

36-летний Дзюба провел за «Акрон» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Форвард с 231 голом отстает от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола на 2 мяча.

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