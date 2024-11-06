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    Канчельскис объяснил успехи Дзюбы в «Акроне»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба играет с большой мотивацией.

    «Скромный клуб – не всегда плохое решение для статусного игрока. В «Акроне» Дзюба чувствует, что он первый выбор в линию нападения – это придает ему уверенности. В тольяттинском клубе у Дзюбы, что называется, поперло. Он поймал кураж и играет с большой мотивацией», – сказал Канчельскис.

    • 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Форвард с 231 голом отстает от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола на 2 мяча.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 08:00
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    Комментарии (3)
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    swot1205
    1730878177
    Думаю скоро перегонит он Кержа
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    Garrincha58
    1730880258
    А что тут подразумевают под большим успехом? Два гола? Так это его работа, зачем тогда он пришёл в Акрон?
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    Vratarь
    1730887360
    Чтобы и как не говорили про Дзюбу - он любит футбол, он любит играть! И именно поэтому он забивает. И именно в возрасте 35+ становится понятно, кто любил футбол всю свою карьеру, а кто себя в футболе.
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