Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

    Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

    РФС утвердил календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.

    Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

    26 ноября (вторник)

    16:00. «Тюмень»«Краснодар»

    18:15. «Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти)

    27 ноября (среда)

    16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки»

    18:15. «Сочи»«Динамо» (Махачкала)

    Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

    26 ноября (вторник)

    20:30. ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань)

    27 ноября (среда)

    18:15. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

    20:30. «Ростов» – Спартак (Москва)

    28 ноября (четверг)

    19:30. «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)

    • Расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ было утверждено ранее. 5 ноября сыграют «Спартак» – «Ростов» (начало в 18:30 мск) и «Динамо» – «Локомотив» (20:45). 6 ноября встретятся «Рубин» – ЦСКА (18:30) и «Зенит» – «Ахмат» (20:45).
    • В турнире продолжают выступление 16 команд.

    Новости по теме
    Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом» 1
    Три динамовца травмировались в кубковом матче с «Локомотивом»
    Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» 10
    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1730708427
    Эх, рановато. Под Новый Год было бы прикольней бодаться н.е.г.рам в снегу.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 