Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

РФС утвердил календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
26 ноября (вторник)
16:00. «Тюмень» – «Краснодар»
18:15. «Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти)
27 ноября (среда)
16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки»
18:15. «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26 ноября (вторник)
20:30. ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань)
27 ноября (среда)
18:15. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:30. «Ростов» – Спартак (Москва)
28 ноября (четверг)
19:30. «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)