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    Какой вы футболист?

    Зарема: «Зениту» нужны регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала развлекательную программу «Зенита» перед кубковым матчем с «Динамо».

    Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут» перед началом игры.

    «Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные. Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своeм стадионе в match day концерт и эта песня – центральный номер.

    Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят, и им понравится!

    Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных!» – заявила Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    15.03.2023 01:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1362

      Taps 12 часов назад

      Бабе нужна регулярная мастурбация на "Зенит".

      2
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      Рейтинг: +743

      Азбука 12 часов назад

      Уже не знает что придумать, поэтому каждый следующий выпад в сторону Зенита получается всё тупее. Причём тут рейсы в центральную Азию в связи с предстоящим кубковым матчем, где фан-айди не нужен, вообще не по делу. Почему выбраны эти страны? Какой-то шовинизм и показатель низкого развития.
      Кстати водил одного иностранца на матч с Химками. Ему и себе оформлял эту хрень с пропуском, но это был отдельный квест. А ближе к теме: чувак наслушался от своих коллег про Газпром арену и попросил его провести для ознакомления с этой достопримечательностью. От арены был в восторге. Типа, такого в Европах не видел.

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 12 часов назад

      Зареме необходима хорошая психиатрическая лечебница.

      4
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 13 часов назад

      Ярая башкирская нацистка по отношению к народам центральной Азии. Остынь дура.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Эскортница всё не уймётся. Культурная программа Зенита гораздо лучше, чем раздача обезьяяних масок. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 14 часов назад

      Зарема - краса гарема (Пушкин),Федуна уймись наконец! Язык - помело, мозги не присутствуют.

      5
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      Рейтинг: +149

      russkiisergei > ААМ 13 часов назад

      когда часто в голову долбят, мозгов не остается!!!

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 часов назад

      Ей походу, без Зенита не живется спокойно.

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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 15 часов назад

      Да уж
      Даже без айди на Спартак еле еле 10 тысяч ходит
      Тоже мне самый популярный клуб страны!!!
      Вы когда такое говорите, смешно да и только!!!
      Все кто так говорит клоуны!!!!

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 15 часов назад

      IDиотская IDея была ввести подобное. В РПЛ и без этого посещаемость не ахти, а с этим нововведением ходить на убогих вообще мало кто хочет. Настоящий футбол показывают ближе к полуночи по ТВ.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 15 часов назад

      Троллит? Да. Как ни странно, поддерживаю. Критика FanID. Хоть и дурацкая, но в точку.

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