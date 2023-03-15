Зарема: «Зениту» нужны регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала развлекательную программу «Зенита» перед кубковым матчем с «Динамо».

Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут» перед началом игры.

«Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные. Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своeм стадионе в match day концерт и эта песня – центральный номер.

Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят, и им понравится!

Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных!» – заявила Салихова.