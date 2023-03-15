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  • Зарема: «Зениту» нужны регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана»

Зарема: «Зениту» нужны регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана»

15 марта 2023, 01:53
12

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала развлекательную программу «Зенита» перед кубковым матчем с «Динамо».

Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут» перед началом игры.

«Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные. Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своeм стадионе в match day концерт и эта песня – центральный номер.

Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят, и им понравится!

Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных!» – заявила Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (12)
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somn
1678855065
Вызовите вы ей ветеринара...!
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Давид59
1678857975
Троллит? Да. Как ни странно, поддерживаю. Критика FanID. Хоть и дурацкая, но в точку.
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ЮНик
1678860311
IDиотская IDея была ввести подобное. В РПЛ и без этого посещаемость не ахти, а с этим нововведением ходить на убогих вообще мало кто хочет. Настоящий футбол показывают ближе к полуночи по ТВ.
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Artemka444
1678860446
Да уж Даже без айди на Спартак еле еле 10 тысяч ходит Тоже мне самый популярный клуб страны!!! Вы когда такое говорите, смешно да и только!!! Все кто так говорит клоуны!!!!
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alp
1678861276
Ей походу, без Зенита не живется спокойно.
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ААМ
1678861993
Зарема - краса гарема (Пушкин),Федуна уймись наконец! Язык - помело, мозги не присутствуют.
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neveldomha
1678864725
Ярая башкирская нацистка по отношению к народам центральной Азии. Остынь дура.
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mamba9090909
1678868146
Зареме необходима хорошая психиатрическая лечебница.
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Азбука
1678869149
Уже не знает что придумать, поэтому каждый следующий выпад в сторону Зенита получается всё тупее. Причём тут рейсы в центральную Азию в связи с предстоящим кубковым матчем, где фан-айди не нужен, вообще не по делу. Почему выбраны эти страны? Какой-то шовинизм и показатель низкого развития. Кстати водил одного иностранца на матч с Химками. Ему и себе оформлял эту хрень с пропуском, но это был отдельный квест. А ближе к теме: чувак наслушался от своих коллег про Газпром арену и попросил его провести для ознакомления с этой достопримечательностью. От арены был в восторге. Типа, такого в Европах не видел.
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Taps
1678869714
Бабе нужна регулярная мастурбация на "Зенит".
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