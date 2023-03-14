Абаскаль ответил на сравнения игры «Спартака» с «Барселоной» 10-х годов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре столичного клуба в кубковом матче с «Уралом» (1:1).

— В середине первого тайма был 3-5-минутный отрезок в стиле «Барселоны» 10-х годов. Было красиво. Что это? Импровизация? Почему увидели только такой кусочек?

— Здесь два момента есть. Владение, но оно бессмысленно без направления. Во время этого владения нужно обязательно смотреть вперед, потому что у соперника могут появляться разрывы, нужно ускорять игру. Это то, как можно контролировать игру, но футбол не должен быть стерильным.

Был момент, когда «Урал» прессинговал каждого игрока персонально. При такой игре нужно было движение. Либо ты выигрываешь единоборства, либо нужна комбинация. Лично мне не нравится такое владение, где не доводится до опасных моментов.