ЦСКА прошел «Северсталь», «Магнитка» – «Автомобилист»: результаты плей-офф КХЛ

ЦСКА в седьмом матче серии плей-офф КХЛ переиграл «Северсталь». Москвичи по ходу встречи уступали 0:2.

Москвичи в полуфинале конференции сыграют с ярославским «Локомотивом».

На Востоке «Металлург» благодаря победе в овертайме прошел «Автомобилист». Магнитогорцы сыграют в следующем раунде с омским «Авангардом».

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Автомобилист (Екатеринбург) – Металлург (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (0:1; 2:0; 1:2; 0:1)

Голы: 0:1 – Коростелев, 6 (большинство); 1:1 – Эберт, 23; 2:1 – Широков, 32 (большинство); 3:1 – Макеев, 42 (большинство); 3:2 – Зернов, 54 (большинство); 3:3 – Яковлев, 56; 3:4 – Голдобин, 69.

Нереализованные буллиты: Белоусов, 20 – нет.

Счет в серии: 3:4.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

ЦСКА (Москва) – Северсталь (Череповец) – 5:3 (1:2; 1:0; 3:1)

Голы: 0:1 – Думбадзе, 14; 0:2 – Петунин, 17 (большинство); 1:2 – Плотников, 19 (большинство); 2:2 – Каменев, 35; 3:2 – Провольнев, 46; 4:2 – Соркин, 47; 4:3 – Суворов, 55; 5:3 – Каменев, 60 (меньшинство, в пустые ворота).

Счет в серии: 4:3.

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