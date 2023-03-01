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Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Авангард» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

1 марта 2023, 10:04
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1 марта стартует плей-офф КХЛ. Восемь лучших команд с Запада поборются с восемью лучшими командами Востока за Кубок Гагарина. Расписание решающих матчей вы можете найти в нашей новости:

Расписание матчей плей-офф КХЛ

Но кто возьмет Кубок Гагарина? Действительно ли в этом году в КХЛ нет интриги? Давайте подумаем над этими вопросами – пишите свои мнения в комментариях. Дальше – прогнозы редакции «Бомбардира» и друзей.

Александр Плеханов, автор хоккейного отдела на Sports.ru – «Авангард»

Номинально СКА – лучшая команда в России прямо сейчас. Вот только лишь раз в истории обладатель Кубка Континента по итогу выигрывал Кубок Гагарина. Настало время неожиданных прогнозов: чемпионом станет один из проблемных клубов. У «Авангарда» шансы выше, чем у других. Со всеми проблемами команда как раз справилась за несколько месяцев регулярки.

Серия из 12 матчей в гостях, смена тренера, открытие новой арены – все это «Авангард» уже пережил в этом сезоне. На Востоке у «Авангарда» нет непроходимых соперников, а попасть на СКА ему можно только в финале. В регулярке команды встречались дважды и обменялись победами. По всем ожиданиям у них получится яркий и результативный финал Кубка Гагарина.

За «Авангард» в этой ситуации – чудо в виде вратаря Демченко. У него весь сезон не было адекватной замены, но даже в таких условиях Демченко отыграл на дистанции выше привычного уровня. Перед плей-офф он отдохнул на фоне микротравмы. Если удержит форму, «Авангард» повысит шансы. С атакой проблем не будет – там для плей-офф есть топ-звено Ткачев-Найт-Буше.

Илья Егоров, редактор «Бомбардира» – СКА

Думаю, мой прогноз не будет оригинальным. СКА действительно был смотрелся мощнее относительно остальных команд в регулярке. Не вижу причин, которые могут изменить что-то в плей-офф. Коллеги со Sports.ru сравнили результаты при Романе Ротенберге с результатами Быкова и Знарка, переведя в двухочковый эквивалент, и выявили: этот СКА выступает в регулярке мощнее всего в истории.

Какие козыри у СКА перед плей-офф? Длинная скамейка? Да. Классная молодежь? Да. Сильные легионеры? Да. Не очень сильный соперник на старте для поднятия настроения? Да. Уже даже шутки про Ротенберга утратили актуальность: он постепенно выстраивал в своем СКА достаточно эффективную атакующую систему: с большим количеством очков бросков и жестком прессинге. И это работало.

У СКА самые большие ресурсы – так было почти всегда. При этом последняя победа клуба в Кубке Гагарина случилась аж в 2017-м, когда командой еще руководил Олег Знарок. Этому СКА под силу повторить успех 6-летней давности.

Владислав Журин, редактор новостного отдела «Бомбардира» – СКА

У меня почти нет сомнений, что титул в этом сезоне второй раз подряд выиграет команда с Запада. Все команды Востока, претендующие на финал, имеют свои проблемы, которые помешают им взять трофей. В этой связи, к сожалению, нет надежды на пышный финал. Ожидаю, что там в лучшем случае будет шесть матчей.

В таком случае обращаемся к картине на Западе. Конференцию, как и всю регулярку, выиграл СКА. Минимум спадов по сезону, все сбалансировано и четко – получите заслуженный Кубок континента. Думаю, питерцы не сбавят в плей-офф, и именно они в итоге возьмут титул. Тренер Роман Ротенберг оказался не пустышкой и вполне органично будет смотреться с Кубком Гагарина в руках. Может, в чисто хоккейных нюансах он сейчас еще не совсем топ, но точно способен по-мужицки заряжать команду, заставлять работать на площадке по максимуму.

Немаловажно, что у Питера легкий старт в плей-офф. Минское «Динамо» в лучшем случае зацепит один матч, наверное. СКА будет легко, много сил перед решающими раундами не потратит.

Полагаю, СКА идет за Кубком Гагарина и дойдет до него. В истории КХЛ только один раз победитель регулярки брал главный трофей (ЦСКА в 2019), и сейчас будет второй. Мощная питерская поддержка поможет – в гладком чемпионате ходили на команду в среднем более десяти тысяч. На плей-офф будет и того больше.

Видимо, весной у Питера будет двойной спортивный праздник: и футбольный, и хоккейный. Большой ресурс – большие победы!

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Фото: официальный сайт «Авангарда», официальный сайт СКА

Источник: Бомбардир
Россия
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1677660980
Введите на бомбардире рубрику Хоккей....на много сайт будет интереснее
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CSKA №1
1677673200
ЦСКА возьмет кубок!!!
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paracetamol
1677673906
СКА, естессно!
Ответить
Черкизовский Кот
1677673933
Вперёд, Адмирал!
Ответить
Woodbreak
1677689410
Торпедо
Ответить
ц
1678484957
Ак Барс
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