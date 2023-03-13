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    Какой вы футболист?

    «Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    «Думаю, большинство представителей футбольной общественности только сегодня узнали про существование такой организации и такого соревнования.

    Занимательно, что даже Валерий Карпин сказал, что пока ничего не знает про предстоящий турнир.

    Если опустить обсуждение того, насколько участие в турнире реально для нас, то есть две главных мысли:

    – играть в любом случае лучше, чем не играть. Сборной нужна соревновательная практика. Тем более, если у турнира будет официальный статус и очки в рейтинг ФИФА.

    – с другой стороны, важны соперники. Иран – серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались осенью. А вот уровень сборной Афганистана вызывает вопросы. Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

    Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    13.03.2023 19:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 13 марта, 20:59

      Не знаю на сколько должна упасть сборная, чтобы можно было говорить о матче любителей и профессионалов.

      0
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      Рейтинг: +857

      sined1951 13 марта, 20:30

      Пусть сборная играет, это хорошо. И надо прекратить это чванство, мол соперники не те, ассоциация мало известна.

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      Рейтинг: +948

      Спартач80 13 марта, 20:25

      Кому-то интересны мысли этого клоуна?....Это же кумир бармалейки-палковводца...

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Спартач80 14 марта, 00:19

      Собач , не устал ещё подгавкивать ?

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      Рейтинг: +12559

      R_a_i_n 13 марта, 20:22

      А я доволен. Пусть лучше так. Фифа задумается. С одной стороны турнир никчемный, с другой стороны проявляется тенденция к созданию альтернативных турниров. Не дальновидная политика может привести к расколу в спорте.

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