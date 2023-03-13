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  • «Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру

«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру

13 марта 2023, 19:50
3

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Думаю, большинство представителей футбольной общественности только сегодня узнали про существование такой организации и такого соревнования.

Занимательно, что даже Валерий Карпин сказал, что пока ничего не знает про предстоящий турнир.

Если опустить обсуждение того, насколько участие в турнире реально для нас, то есть две главных мысли:

– играть в любом случае лучше, чем не играть. Сборной нужна соревновательная практика. Тем более, если у турнира будет официальный статус и очки в рейтинг ФИФА.

– с другой стороны, важны соперники. Иран – серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались осенью. А вот уровень сборной Афганистана вызывает вопросы. Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

  • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Россия Радимов Владислав
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1678728136
А я доволен. Пусть лучше так. Фифа задумается. С одной стороны турнир никчемный, с другой стороны проявляется тенденция к созданию альтернативных турниров. Не дальновидная политика может привести к расколу в спорте.
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sined1951
1678728647
Пусть сборная играет, это хорошо. И надо прекратить это чванство, мол соперники не те, ассоциация мало известна.
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Lilipyt
1678730398
Не знаю на сколько должна упасть сборная, чтобы можно было говорить о матче любителей и профессионалов.
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