МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на письмо правительства Великобритании, в котором власти страны попросили спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня.

Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», – говорится в сообщении МОК.