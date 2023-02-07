Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев назвал унизительными условия возможного допуска россиян к Олимпийским Играм

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к тому, что российские спортсмены могут поехать на следующую Олимпиаду при выполнении двух условий.

    • нейтральный статус
    • отсутствие активной поддержки СВО

    «Нейтральный статус – это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде.

    В первую очередь из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх.

    Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы.

    От саммита европейских министров спорта хорошего ждать не придется. Маловероятно, что нам дадут возможность поехать в Париж.

    МОК просто будет не в силах что‑либо сделать, это достаточно управляемая организация.

    Мое мнение – нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров, которые были бы высокого уровня и качества. Потому что ничего хорошего нам ждать не придется», – заявил Газзаев.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис: «Любой тренер в ЦСКА смог бы достичь успеха, как Слуцкий. Все держалось на багаже Газзаева» 2
    Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России 14
    «Первый раз слышу такое имя». Газзаев – о новом тренере «Краснодара»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11