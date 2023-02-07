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  • Газзаев назвал унизительными условия возможного допуска россиян к Олимпийским Играм

Газзаев назвал унизительными условия возможного допуска россиян к Олимпийским Играм

7 февраля 2023, 17:33
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Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к тому, что российские спортсмены могут поехать на следующую Олимпиаду при выполнении двух условий.

  • нейтральный статус
  • отсутствие активной поддержки СВО

«Нейтральный статус – это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде.

В первую очередь из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх.

Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы.

От саммита европейских министров спорта хорошего ждать не придется. Маловероятно, что нам дадут возможность поехать в Париж.

МОК просто будет не в силах что‑либо сделать, это достаточно управляемая организация.

Мое мнение – нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров, которые были бы высокого уровня и качества. Потому что ничего хорошего нам ждать не придется», – заявил Газзаев.

  • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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BRAZILES
1675787434
ехать ненужно ---если едешь значит ты против сво
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