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    В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»

    Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал новость о том, что клуб предложил 8 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    «Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», — сказал Массара.

    • Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
    • Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 15:57
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 13 марта, 17:03

      О Боже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 13 марта, 16:19

      Да нам самим уже все понятно, какие это футболисты, можно видеть понашим игрокам которые сейчас в гейропе, самое главное что кто то отдал пас или доиграл до конца матча, а уж если гол забил все, это звезда на месяц, наши лучшие, там просто игрочишки, был исключение Аршава, да и то не выдержал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 13 марта, 16:08

      Журналюги повторяют выдуманную историю Захаряна теперь для Сперцяна.

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