В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал новость о том, что клуб предложил 8 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», — сказал Массара.
- Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
- Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.
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Источник: Sport24