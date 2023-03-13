В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал новость о том, что клуб предложил 8 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», — сказал Массара.

Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.

Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».

Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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