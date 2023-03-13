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    Какой вы футболист?

    «Челси» выставит на трансфер 11 футболистов, чтобы купить новых игроков (The Athletic)

    «Челси» готов расстаться с 11 футболистами в летнее трансферное окно.

    Клуб намерен продолжить усиление состава после потраченных 611 миллионов евро на трансферы за два предыдущих окна, но для этого нужно будет провести чистку состава.

    По информации The Athletic, лондонский клуб готов продать Бена Чилвела, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэту, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

    • «Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.
    • Отставание от топ-4 – 11 очков.

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    Источник: The Athletic

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    13.03.2023 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 17:03

      Ну и менеджмент теперь у Челси! Бедные фанаты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4079

      raritet 13 марта, 15:59

      Что то маловато продают. На мой взгляд, нужно всех продать. Вот на этот самый момент состав Спартака немного даже лучше , хотя дешевле на порядок. Оставить сторожа для охраны спортинвентаря.

      0
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      Рейтинг: +1424

      Fialet 13 марта, 14:32

      Правильно, покупайте побольше Мудиков по 100 миллиёнов.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 14:16

      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, - надо сначала купить что-нибудь ненужное" © Кот Матроскин

      2
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