«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов, чтобы купить новых игроков (The Athletic)

«Челси» готов расстаться с 11 футболистами в летнее трансферное окно.

Клуб намерен продолжить усиление состава после потраченных 611 миллионов евро на трансферы за два предыдущих окна, но для этого нужно будет провести чистку состава.

По информации The Athletic, лондонский клуб готов продать Бена Чилвела, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэту, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.

Отставание от топ-4 – 11 очков.

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