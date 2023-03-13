«Своих нет»: в России пожаловались на плохое качество и дороговизну европейских семян для футбольных полей

Генеральный директор компании «Спортгазон» Александр Ефремов рассказал о состоянии дел с семенами для футбольных полей в России.

Для матчей минувших выходных не смогли подготовить траву в московских «Лужниках» и в Ярославле. Игры «Торпедо» и «Шинника» были перенесены на другие поля.

— Как вам ситуация с футбольными газонами в России? В «Лужниках» газон срезали, в Ростове-на-Дону Валерий Карпин вновь критикует поле на местном стадионе…

— В Ростове не первый год проблемы с полем. Но огульно говорить не хочется. Надо смотреть, какая там температура подогрева, какие семена используются, какого качества. Что касается «Лужников», там недавно проводили концерт, закрывали газон на несколько дней. Возможно, трава просто погибла. То, что сделали с газоном в «Лужниках» потом, называется реновацией. Снимается верхний слой, засевается новая трава, которая должна появиться к апрелю.

— Поля на каких стадионах вы можете отметить?

— Из тех, что видел — в Воронеже, на стадионе «Динамо» в Москве. Иногда смотрю зимой матчи итальянского чемпионата, так они иногда на полулысых полях играют и это не мешает показывать хороший футбол. В общем, не скажу, что у нас плачевная ситуация с футбольными полями. Один специалист говорил: «Не знаете, что делать с газоном — сейте траву». Он засевал по 250 килограммов после каждой игры — и у них был зеленый газон. Тут важно и на подогреве поля не экономить.

— Санкции способствовали появлению отечественных семян для футбольных газонов?

— Семена и сейчас зарубежные. Своих нет.

— Как же так?

— Вот так. При том, что стоимость семян выросла некрасиво. Раньше я брал семена по 190-200 рублей за килограмм, теперь – по 700-800 рублей за килограмм. А на футбольное поле, если нормально с ним работать, нужно полторы-две тонны семян в год. Вот и посчитайте, во сколько раз стоимость увеличилась.

— Раньше семян закупали на 300 тысяч, теперь — примерно миллион рублей. Более чем в три раза.

— Да, при этом раньше покупали свежие семена напрямую, то теперь у тех, кто их перепродает. Семена зачастую несвежие. Это урожай не 2022 года, а 2020-го, например.

— Откуда семена?

— Дания и Голландия — основные поставщики. Я часто покупал семена у поставщика в Германии. Есть американские семена, они чуть дешевле. Но надо ,знать у кого брать.

— А почему в России так и не появилось своих семян для футбольных полей?

— Семенная задача — это трудоемкая работа. В нее надо много вкладывать. При этом у нас много питомников, где выращивают дерн. Но его как делали на основе суглинка, так и продолжают делать. Чтобы футбольное поле выдерживало нагрузку, нужны другие сорта травы.

— Почему в Европе они есть?

— Там много институтов, которые на этом зарабатывают. Если поле испортилось — срезали и поменяли за один-два дня. У них хороший газон стоил раньше 100 тысяч долларов. У нас намного дороже и к тому же надо доводить до ума. Но сейчас поля прошиты, это позволяет проводить их реновацию, когда снимают верхний слой, насыпают песок и засевают траву.

— В России никогда не было своих семян?

— В конце 1990-х купил в институте в Долгопрудном газонную траву для стадиона в Измайлове — я тогда был руководителем «Спортакадемклуба», который проводил там матчи. Семена были дешевле, но на поле вместе с травой выросла ромашка. Приходилось вырывать. После этого перестал покупать отечественные сорта.

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