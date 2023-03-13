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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Казанский сообщил, что «Матч ТВ» забрал у Первого канала права на обзоры игр РПЛ

    Накануне Первый канал не смог показать обзоры игр РПЛ в программе «На футболе» из-за запрета правообладателя – «Матч ТВ». Это был второй выпуск передачи.

    При этом в первом выпуске «Матч ТВ» позволили программе «На футболе» показывать фрагменты матчей.

    «Мы всe вам расскажем, но не покажем. Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает…Как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» – сказал ведущий передачи Денис Казанский.

    • Помимо Казанского «На футболе» ведет Леонид Слуцкий.
    • Накануне гостем программы был форвард ЦСКА Федор Чалов.
    • В начале века передачу вел Виктор Гусев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 10:23
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 17:14

      Да они просто бояться иного мнения, которое может появиться на этой программе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 13 марта, 14:09

      Верните на 1 канал "Футбольное обозрение". С разборки профи. Бубнова к примеру.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert > алдан2014 13 марта, 17:18

      Бубнов серьезный аналитик, каких сейчас не хватает на телевидении.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 13 марта, 13:58

      На Первый канал решили наехать МатчТВисты? Зря это они. Прикрыть ведь эту лавочку могут. А уж руководство Матчтв запросто на улицу выкинут...

      0
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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 13 марта, 12:26

      Газпром - монополист всего российского футбола и всего, что с ним связано. Стыдно за синит.

      4
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 12:16

      Смех один. Хотят сказать, что на федеральном ТВ здоровая конкуренция? Лично я не верю.

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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 13 марта, 11:41

      Газпром-мечты не сбываются! Позорная структура.

      4
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      Рейтинг: +10586

      ivany4 13 марта, 10:59

      Теперь надеюсь всем понятно, кто формирует мнение в российском футболе и около него, почему у нас так судьи и вар работают, и что делать с фан айди.
      А ведь хорошо, что у нас, вернее у некоторых, есть народное достояние, которое определяет чемпиона, темы и степень свободы разговоров о футболе.)))

      4
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 13 марта, 10:50

      Газпром ТВ))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 13 марта, 10:43

      Крыса ТВ)))))

      4
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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 13 марта, 10:43

      Матч ТВ помойка!!!

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