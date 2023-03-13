Казанский сообщил, что «Матч ТВ» забрал у Первого канала права на обзоры игр РПЛ

Накануне Первый канал не смог показать обзоры игр РПЛ в программе «На футболе» из-за запрета правообладателя – «Матч ТВ». Это был второй выпуск передачи.

При этом в первом выпуске «Матч ТВ» позволили программе «На футболе» показывать фрагменты матчей.

«Мы всe вам расскажем, но не покажем. Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает…Как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» – сказал ведущий передачи Денис Казанский.

Помимо Казанского «На футболе» ведет Леонид Слуцкий.

Накануне гостем программы был форвард ЦСКА Федор Чалов.

В начале века передачу вел Виктор Гусев.

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