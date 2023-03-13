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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Казанский сообщил, что «Матч ТВ» забрал у Первого канала права на обзоры игр РПЛ

Казанский сообщил, что «Матч ТВ» забрал у Первого канала права на обзоры игр РПЛ

13 марта 2023, 10:23
9

Накануне Первый канал не смог показать обзоры игр РПЛ в программе «На футболе» из-за запрета правообладателя – «Матч ТВ». Это был второй выпуск передачи.

При этом в первом выпуске «Матч ТВ» позволили программе «На футболе» показывать фрагменты матчей.

«Мы всe вам расскажем, но не покажем. Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает…Как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» – сказал ведущий передачи Денис Казанский.

  • Помимо Казанского «На футболе» ведет Леонид Слуцкий.
  • Накануне гостем программы был форвард ЦСКА Федор Чалов.
  • В начале века передачу вел Виктор Гусев.

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Комментарии (9)
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Artemka444
1678693410
Матч ТВ помойка!!!
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Benifacto
1678693427
Крыса ТВ)))))
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ivany4
1678694361
Теперь надеюсь всем понятно, кто формирует мнение в российском футболе и около него, почему у нас так судьи и вар работают, и что делать с фан айди. А ведь хорошо, что у нас, вернее у некоторых, есть народное достояние, которое определяет чемпиона, темы и степень свободы разговоров о футболе.)))
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R_a_i_n
1678696885
Газпром-мечты не сбываются! Позорная структура.
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SLADE2019
1678698966
Смех один. Хотят сказать, что на федеральном ТВ здоровая конкуренция? Лично я не верю.
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Ниф-Ниф
1678699605
Газпром - монополист всего российского футбола и всего, что с ним связано. Стыдно за синит.
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алдан2014
1678705741
Верните на 1 канал "Футбольное обозрение". С разборки профи. Бубнова к примеру.
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zigbert
1678716877
Да они просто бояться иного мнения, которое может появиться на этой программе.
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