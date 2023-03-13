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  • Директор «Шахтера»: «Продали Мудрика на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»

Директор «Шахтера»: «Продали Мудрика на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»

13 марта 2023, 00:58
2

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал продажу нападающего Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

– Мудрика продали на пике?

– Я бы не сказал, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. В «Челси» прекрасно понимают его потенциал.

– Не скажешь так после его старта в «Челси», когда уже даже шутят, что «Шахтер» нормально так нагрел лондонский клуб.

– Это Английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звезды, но с намного большим опытом.

Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором «Челси», время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они все прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.

Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверно, сложновато заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, все поменяется.

Да, он попал в сложное время [в «Челси»], в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не все получается. Поэтому может казаться, что не туда перешел.

Ничего подобного. Надо просто смотреть вперед. Я вас уверяю – это будет второй «Манчестер Сити» в будущем. В «Челси» еще многое измениться. Нужно время.

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Шахтер Челси Мудрик Михаил
Комментарии (2)
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Artemka444
1678678609
Да уж полный пипец!!!
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Fialet
1678697694
Бриллиант? Пока больше на какашку похоже.
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