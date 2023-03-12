Федотов назвал лучшего вратаря всех времен и народов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался доволен игрой вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Крыльями Советов» (4:0).

В одном из эпизодов голкипер отбил удар форварда самарцев Дмитрия Цыпченко, когда тот выходил с Акинфеевым один на один.

– Как вы видели момент, когда игрок «Крыльев» убегал один на один с Акинфеевым? Игорь тогда спас. Вообще мое мнение: Акинфеев – это лучший вратарь всех времен и народов.

– Несомненно, полностью с вами согласен. Что касается эпизода – он очень сложный, но Игорь сыграл мастерски. Показал, что открывает угол, а потом выставил ногу. Хитрый тактический прием, который доступен мастерам высочайшего класса.

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