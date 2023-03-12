Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Локомотива»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении от «Локомотива» в 19-м туре РПЛ (0:1).

    «Я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время и моя команда проигрывала.

    Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть всe время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми», – сказал Ташуев.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Fonbet Кубок России. «Краснодар» разгромил «Ахмат» (3:0) и вышел в полуфинал Пути регионов 6
    «Ахмат» – «Краснодар»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 19:16

      Неприятный звоночек для Ахмата, ведь с Оренбургом они тоже играли в большинстве и чуть не лишились победы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 12 марта, 11:31

      Это говорит о том , что тренер слабый, не смог настроить команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 12 марта, 08:16

      Да, бывает такое в футболе, просто не везет и все, Ахмат вполне нормальная команда и то что они не забили это просто не понятный и досадный случай, а так, удачи ВАМ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2473

      serglider > Suvorov51 12 марта, 11:04

      Нет такого, что "не везет"! Есть недостаточная психологическая готовность, слабая физподготовка и низкий уровень мастерства! Все в комплексе или отдельные недостатки, не позволяют команде достигнуть нужного результата. Если следовать логике Ташуева, Ахмату нужно оказаться внизу турнирной таблицы, что бы начать играть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > serglider 12 марта, 11:54

      Ну не буду спорить, у меня нет специального спортивного образования, а рассуждаю как простой обыватель, болельщик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 08:01

      Проиграли несмотря на активнейшую помощь судьи , удивляюсь как ещё Кукуян "не высосал" из пальца пенальти для Ахмата .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      crf575757 12 марта, 07:12

      Слабаки,противно было смотреть на Ахмат,бесконечные ошибки в передачах, просто технически не состоятельны!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11