Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении от «Локомотива» в 19-м туре РПЛ (0:1).

«Ахмат» более получаса играл против соперника, который был вдевятером.

У «Локо» забил Сергей Пиняев.

«Локомотив» продолжает идти в зоне переходных матчей.

«Я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время и моя команда проигрывала.

Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть всe время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми», – сказал Ташуев.

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