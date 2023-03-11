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    Какой вы футболист?

    Генич рассказал, как поведет себя при встрече с Дзюбой

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как поведет себя при встрече с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    • Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
    • Генич согласился на встречу с игроком.
    • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

    – Если встретишь Дзюбу сегодня, что ему скажешь?

    – Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?

    – Какие у тебя шансы?

    – В драке? Ну, понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно.

    • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
    • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    11.03.2023 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +945

      Krics 11 марта, 18:57

      Раздавили пузырь на мировую,не мужики что ли?

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 11 марта, 16:50

      Генич, не надо прибедняться, в уме то наверное держишь формулу, которая гласит так: чем больше шкаф, тем громче падает. Из Дзюбы боец никакой, а то что он прыгает иногда на поле на соперников, то он просто психологически понимает, что вовремЯ и когда надо разнимУт.

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      Рейтинг: +530

      эд100 11 марта, 16:17

      так то оба не подарок, но спор есть спор..., зюба и тут передёрнул...

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