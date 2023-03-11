Генич рассказал, как поведет себя при встрече с Дзюбой

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как поведет себя при встрече с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».

Генич согласился на встречу с игроком.

Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

– Если встретишь Дзюбу сегодня, что ему скажешь?

– Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?

– Какие у тебя шансы?

– В драке? Ну, понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно.

У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.

Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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