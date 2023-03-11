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    В РФС рассказали, когда судья Мешков вернется к работе

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил, когда арбитр Виталий Мешков снова будет работать на матчах РПЛ.

    • Мешков в 18-м туре судил матч «Спартака» и «Урала».
    • На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.
    • Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

    – Мешков сколько матчей пропустит?

    – Это зависит от его коллег. У нас же система ротации простая. Судят лучшие.

    – То есть если оценки у его коллег будут хорошие, Виталий не вернется сразу?

    – По факту это так и устроено. Мы же не можем из‑за медийности ситуации говорить, что кто‑то должен в ротации находиться дольше, а кто‑то меньше.

    Есть конкретная негативная оценка. Соответственно, какое количество матчей он пропустит, зависит от работы коллег.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2023 12:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 14:57

      Зину прибил бы в другую лигу перевели

      2
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      Рейтинг: +128

      SunnyDay 11 марта, 13:00

      Интересно, такое могло произойти с Зенитом)?

      1
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      ...
      Рейтинг: +68

      timon2401 > SunnyDay 11 марта, 13:37

      Вы про что? Если про не защитаный чистый гол, то конечно не могло!! Этой"команде" в зачёт идёт всё!!!

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 11 марта, 12:59

      Мне вот одно интересно, если судья убил например ЦСКА, он самое большее матч пропустит, а тут ,,общественное мнение оказывается,, а лицемерием и предвзятостью это не пахнет, уважаемые?!!!!

      0
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      Рейтинг: +529

      эд100 > Красногвардейчик 11 марта, 13:07

      не важно кто и кого убьёт в следующий раз..., он же прямо говорит, что мешок может появиться уже в следующем туре. это безобразие по отношению ко всем, и пока на них управы нет по факту.

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > эд100 11 марта, 13:36

      Это понятно, ты знаешь, у меня смутное подозрение, что вся эта судейская контора, в букмекерских ставках учавствует.....

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      Рейтинг: +529

      эд100 > Красногвардейчик 11 марта, 13:44

      ни чему уже не удивлюсь. ну позакрывали в стране казино, взамен десятки букмекерских контор, которые контролируют почти всё, и чемпионат в частности.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > эд100 11 марта, 13:47

      Зато так и будем орать о честности и непредвзятости судей, который борьбу из самбо, пытается оправдать рамками правил

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