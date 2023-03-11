В РФС рассказали, когда судья Мешков вернется к работе

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил, когда арбитр Виталий Мешков снова будет работать на матчах РПЛ.
- Мешков в 18-м туре судил матч «Спартака» и «Урала».
- На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.
- Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.
– Мешков сколько матчей пропустит?
– Это зависит от его коллег. У нас же система ротации простая. Судят лучшие.
– То есть если оценки у его коллег будут хорошие, Виталий не вернется сразу?
– По факту это так и устроено. Мы же не можем из‑за медийности ситуации говорить, что кто‑то должен в ротации находиться дольше, а кто‑то меньше.
Есть конкретная негативная оценка. Соответственно, какое количество матчей он пропустит, зависит от работы коллег.
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Источник: «Матч ТВ»