В РФС рассказали, когда судья Мешков вернется к работе

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил, когда арбитр Виталий Мешков снова будет работать на матчах РПЛ.

Мешков в 18-м туре судил матч «Спартака» и «Урала».

На 86‑й минуте он ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.

Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

– Мешков сколько матчей пропустит?

– Это зависит от его коллег. У нас же система ротации простая. Судят лучшие.

– То есть если оценки у его коллег будут хорошие, Виталий не вернется сразу?

– По факту это так и устроено. Мы же не можем из‑за медийности ситуации говорить, что кто‑то должен в ротации находиться дольше, а кто‑то меньше.

Есть конкретная негативная оценка. Соответственно, какое количество матчей он пропустит, зависит от работы коллег.

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