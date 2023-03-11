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    Какой вы футболист?

    «Какая в этом польза?»: Аршавин – о Гогниеве в «Химках»

    Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    «Если есть скандал и тренер дерется с игроками – какая в этом польза? Мы не знаем, было это или нет. Он очень экспрессивный, импульсивный.

    Он был таким тренером в «Алании», перенес это в «Химки». Хотел играть с теми футболистами, которые не готовы к его футболу, пришлось закупить других», – заявил Аршавин.

    • Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Сообщалось, что тренер едва не подрался с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2023 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 12:34

      какая польза в химках, с такими ******* в руководстве, ФНЛ и забыть про них.

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