«Какая в этом польза?»: Аршавин – о Гогниеве в «Химках»

Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
«Если есть скандал и тренер дерется с игроками – какая в этом польза? Мы не знаем, было это или нет. Он очень экспрессивный, импульсивный.
Он был таким тренером в «Алании», перенес это в «Химки». Хотел играть с теми футболистами, которые не готовы к его футболу, пришлось закупить других», – заявил Аршавин.
- Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
- Сообщалось, что тренер едва не подрался с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
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Источник: «Матч ТВ»