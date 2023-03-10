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    Какой вы футболист?

    Ткаченко: «К Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал»

    Футбольный агент Герман Ткаченко оценил период правления Леонида Федуна в «Спартаке».

    – Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.

    – Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем.

    Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 18:29
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