Ткаченко: «К Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал»

Футбольный агент Герман Ткаченко оценил период правления Леонида Федуна в «Спартаке».
– Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.
– Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем.
Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
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Источник: Sports.ru