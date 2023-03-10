Ткаченко: «К Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал»

Футбольный агент Герман Ткаченко оценил период правления Леонида Федуна в «Спартаке».

– Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.

– Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем.

Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.

Федун руководил клубом 18 лет.

При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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