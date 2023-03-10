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    Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев допускает возвращение в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    «Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится.

    С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине». Смотря на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной.

    Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», – сказал Сычев.

    • Кокорина не вызывают в сборную с ноября 2017 года.
    • Он провел за национальную команду 48 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2023 14:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +346

      crf575757 10 марта, 20:12

      Нам в сборной дибилоиды не нужны, пусть играет за Шинник!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 15:22

      Пьяницу в сборную? Сычев, ты что несешь то???

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