Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев допускает возвращение в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится.

С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине». Смотря на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной.

Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», – сказал Сычев.

Кокорина не вызывают в сборную с ноября 2017 года.

Он провел за национальную команду 48 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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