«Я тут не ради денег». Дьяков – о своей зарплате в Медиалиге

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об уровне зарплат в медийном футболе.

– Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» – 400 тысяч рублей?

– Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь.

Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает – Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов...

Конечно, есть в «медийке» команды, где игрокам платят по 250-300 тысяч. Плюс отдельные деньги тем, кто постоянно участвует в съемках.

Это истинные блогеры, у них куча подписчиков на ютубе. Для таких ребят именно продакшен – основной источник дохода.

У звезд, которых тоже привлекают в МФЛ, свои договоренности. Например, летом один матч за нашу команду провел Евгений Плющенко. На каких условиях, я не в курсе.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?