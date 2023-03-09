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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Я тут не ради денег». Дьяков – о своей зарплате в Медиалиге

    Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об уровне зарплат в медийном футболе.

    – Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» – 400 тысяч рублей?

    – Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь.

    Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает – Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов...

    Конечно, есть в «медийке» команды, где игрокам платят по 250-300 тысяч. Плюс отдельные деньги тем, кто постоянно участвует в съемках.

    Это истинные блогеры, у них куча подписчиков на ютубе. Для таких ребят именно продакшен – основной источник дохода.

    У звезд, которых тоже привлекают в МФЛ, свои договоренности. Например, летом один матч за нашу команду провел Евгений Плющенко. На каких условиях, я не в курсе.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 20:39
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