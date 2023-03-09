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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о желании стать президентом РФС.

    «Я вообще не понимаю, почему наш футбол возобновляется в феврале — может, еще в январе будем играть, как в хоккей? Дилетанты! Эти люди не играли в минус 17 градусов, а я играл! Все быстро хотели попасть в раздевалку, чтобы согреться.

    Нельзя в таких условиях играть! Еще мы летом почему-то отдыхаем — кто это объяснит? Нужно срочно переходить на систему «весна-осень».

    До распада СССР мы выигрывали все европейские турниры, а когда перешли на «осень-весну» — все потеряли. Российский футбол деградирует! Удивляюсь, как какие-то эксперты говорят, что у нас все отлично. У нас в 2018 году 11 команд перестало существовать — ужас!

    Я бы хотел стать президентом РФС, в клубах у меня был опыт — в «Нижнем Новгороде», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», но меня никто не допустит на эту должность, потому что там все расписано на следующие десять лет. Как говорится: «Все украдено до нас». Тем более, думаю, многим не нравится, что я говорю правду.

    Критика должна быть, особенно в нашем футболе, потому что мы находимся в болоте. Чтобы вылезти из болота, нужно много работать, но, видимо, всех устраивает нынешняя ситуация и они продолжают заниматься популизмом», — заявил Канчельскис.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3062

      fakeid 10 марта, 07:08

      у нас не играют в -17, матчи переносят. чемпионат не возобновляется в феврале. в лч играли нормально ещё лет 5-7 назад, из группы выходили, а кони так вообще действующего победителя дважды отодрали, один раз с разгромом. на выезде. проблему не там нужно искать, осень-весна тут не особо при делах.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 9 марта, 21:54

      Нужно срочно переходить на систему «весна-осень» - как переход на эту систему изменит ситуацию, если играть в те же даты ??? Может надо как-то КАЛЕНДАРЬ менять, а не заниматься перестановкой слов !!!

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 21:23

      Еще один желающий поиграть в реорганизацию, только и всего!

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 20:08

      желающих на пост немеряно, но даже в кандидаты не попадут. у нас практика выбирать из одного кандидата, чтоб не было выбора!

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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 19:45

      Канчельскис видимо такой тупой, что у него не хватает памяти, что бы вспомнить грамадье планов экс главы РФС Фурсенко. Логика была следующая: Команды вошедшие в зону еврокубков, по итогам чемпионата страны, играют кубках в этом же году, а не наследующий, как было до этого, кругом настроят современных стадионов с подогревом полей и даже с крышами, что бы играть чемпионат страны практически так же как в Европе, раннее начало чемпионата обусловлено играми сборной и еврокубками, что бы футболисты были в маломальской форме к возобновлению турниров. Собственно играть при минус 17, при наличии термобелья, перчаток и шапочки более чем комфортно. Проблему может подкинуть снегопад, но для этого есть возможность перенос матчей на резервные дни. Собст

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      Рейтинг: +2472

      serglider > serglider 9 марта, 19:46

      Собственно удачное выступление Зени в еврокубке и суперкубке и сборной России, вселило уверенность, что реформы пошли на пользу. Потом наступил спад в игре и санкции... Теперь вдруг проснулся Канчельскис и хочет стать непременно главой РФС и думает, что возврат на старый формат, решит все проблемы))) Бред, про то, что при СССР мы "выигрывали ВСЕ турниры" даже смешно комментировать. Так как в активе первый Кубок Европы, со странной формулой розыгрыша и были вторыми на ЧЕ, два Кубка Кубков (ЛЧ и Кубок УЕФА наши клубы не выигрывали). При чем выигрывали команды союзных республик тбилиское и киевское Динамо. В актив российских клубов можно занести выигрыш двух Кубков Кубков и один Суперкубок и вход сборной в четверку на ЧЕ (хотя многие трындят

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      Рейтинг: +2472

      serglider > serglider 9 марта, 19:46

      (хотя многие трындят о бронзе). Как видим громадной разницы между достижениями в футболе при СССР и России нет.

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