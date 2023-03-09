Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о желании стать президентом РФС.

«Я вообще не понимаю, почему наш футбол возобновляется в феврале — может, еще в январе будем играть, как в хоккей? Дилетанты! Эти люди не играли в минус 17 градусов, а я играл! Все быстро хотели попасть в раздевалку, чтобы согреться.

Нельзя в таких условиях играть! Еще мы летом почему-то отдыхаем — кто это объяснит? Нужно срочно переходить на систему «весна-осень».

До распада СССР мы выигрывали все европейские турниры, а когда перешли на «осень-весну» — все потеряли. Российский футбол деградирует! Удивляюсь, как какие-то эксперты говорят, что у нас все отлично. У нас в 2018 году 11 команд перестало существовать — ужас!

Я бы хотел стать президентом РФС, в клубах у меня был опыт — в «Нижнем Новгороде», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», но меня никто не допустит на эту должность, потому что там все расписано на следующие десять лет. Как говорится: «Все украдено до нас». Тем более, думаю, многим не нравится, что я говорю правду.

Критика должна быть, особенно в нашем футболе, потому что мы находимся в болоте. Чтобы вылезти из болота, нужно много работать, но, видимо, всех устраивает нынешняя ситуация и они продолжают заниматься популизмом», — заявил Канчельскис.

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