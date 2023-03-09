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  • Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»

Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»

9 марта 2023, 18:59
6

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о желании стать президентом РФС.

«Я вообще не понимаю, почему наш футбол возобновляется в феврале — может, еще в январе будем играть, как в хоккей? Дилетанты! Эти люди не играли в минус 17 градусов, а я играл! Все быстро хотели попасть в раздевалку, чтобы согреться.

Нельзя в таких условиях играть! Еще мы летом почему-то отдыхаем — кто это объяснит? Нужно срочно переходить на систему «весна-осень».

До распада СССР мы выигрывали все европейские турниры, а когда перешли на «осень-весну» — все потеряли. Российский футбол деградирует! Удивляюсь, как какие-то эксперты говорят, что у нас все отлично. У нас в 2018 году 11 команд перестало существовать — ужас!

Я бы хотел стать президентом РФС, в клубах у меня был опыт — в «Нижнем Новгороде», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», но меня никто не допустит на эту должность, потому что там все расписано на следующие десять лет. Как говорится: «Все украдено до нас». Тем более, думаю, многим не нравится, что я говорю правду.

Критика должна быть, особенно в нашем футболе, потому что мы находимся в болоте. Чтобы вылезти из болота, нужно много работать, но, видимо, всех устраивает нынешняя ситуация и они продолжают заниматься популизмом», — заявил Канчельскис.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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serglider
1678380326
Канчельскис видимо такой тупой, что у него не хватает памяти, что бы вспомнить грамадье планов экс главы РФС Фурсенко. Логика была следующая: Команды вошедшие в зону еврокубков, по итогам чемпионата страны, играют кубках в этом же году, а не наследующий, как было до этого, кругом настроят современных стадионов с подогревом полей и даже с крышами, что бы играть чемпионат страны практически так же как в Европе, раннее начало чемпионата обусловлено играми сборной и еврокубками, что бы футболисты были в маломальской форме к возобновлению турниров. Собственно играть при минус 17, при наличии термобелья, перчаток и шапочки более чем комфортно. Проблему может подкинуть снегопад, но для этого есть возможность перенос матчей на резервные дни. Собст
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Рыло свина
1678381729
желающих на пост немеряно, но даже в кандидаты не попадут. у нас практика выбирать из одного кандидата, чтоб не было выбора!
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paracetamol
1678386239
Еще один желающий поиграть в реорганизацию, только и всего!
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VVM1964
1678388071
Нужно срочно переходить на систему «весна-осень» - как переход на эту систему изменит ситуацию, если играть в те же даты ??? Может надо как-то КАЛЕНДАРЬ менять, а не заниматься перестановкой слов !!!
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